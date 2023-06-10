Alan Wake 2 17.10.2023
8.4 469 оценок

Просочившийся геймплей Alan Wake 2 демонстрирует механику исследования и бой

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Procy_on
Новости

После более чем десятилетнего ожидания поклонники жанра игр ужасов будут в восторге от выхода Alan Wake 2, одной из самых долгожданных игр года. Сиквел популярной игры Alan Wake, разработанный Remedy Entertainment и изданный Epic Games Publishing, выйдет 17 октября 2023 года.

Недавно во время Summer Games Fest была показана краткая демонстрация игрового процесса Alan Wake 2. Однако более подробная демонстрация, первоначально представленная прессе в частном порядке, теперь просочилась в сеть. Хотя просочившиеся кадры длятся менее 30 минут, они дают возможность взглянуть на новый игровой процесс.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
SULIK 712

атмосфера вроде крутая,надеюсь боевка не будет такой унылой как в первых частях.Честно говоря до лампочки на цвет кожи главной героини, лишь бы не транс и не гей

1
mongol312

а ты принципиальный человек, я смотрю.

0
Джоэл Миллер

Выглядит круто! :)

0
AndruhaGruz
0
electr01

Выглядит уж очень хорошо

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