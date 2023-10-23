Раскрыты подробности эмбарго на обзоры Alan Wake 2

Стали известны подробности относительно эмбарго на обзоры предстоящей игры ужасов выживания от Epic Games и Remedy Entertainment, Alan Wake 2. Выяснилось, что эмбарго на обзоры Alan Wake 2, как ожидается, будет снято за день до выхода игры – 26 октября в 16:00 МСК.
Ожидается, что предварительная загрузка Alan Wake 2 появится в PlayStation Network 25 октября 2023 года, за два дня до запуска игры. Она будет поставляться с предустановленным последним обновлением для тех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя первое обновление может быть выпущено ближе к запуску 27 октября 2023 года.
Все эти обзоры давно ничего не стоят.
Низко оценишь - не дадут в следующий раз поиграть. Высоко оценишь - ну тут ты просто в поносе и никто с твоим мнением считаться не будет. Конечно за исключением когда игра действительно хороша.
Сейчас ниже 7 вообще не дают оценок. Как будто стала 4 система оценки. 7 заглушка, 8 заглушка, 9 заглушка, 10 лучшая игра в мире.
Раз ключи для консолей не дали, там похоже вообще ужас что с игрой творится. Грядет киберпанк 2.0 для которого тоже не дали ключей для обзора консольной версии, комьюнити менеджер уверял, что она идеальная а по итогу 10 фпс
Там киберпанк нормально игрался на новых консолях со старта, то, что бомжи с дурья купили его для помоек предыдущего поколения это недалёкого ума люди!
На каком диске? Они же вроде говорили, что только цифра будет
неужели кто-то эти обзоры еще смотрит? купи или скачай и поиграй, в чем удовольствие смотреть на чужую игру? еще и спойлеров нахватать можно