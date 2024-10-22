Размер юбилейного обновления вместе с дополнением Lake House для Alan Wake 2 варьируется от 15 до 20 ГБ

После подробного описания юбилейного обновления для Alan Wake 2 директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха раскрыл размер загружаемых файлов на всех платформах. На PS5 он составляет всего 15 ГБ, за ним следуют Xbox Series X/S с 18 ГБ и ПК с 20 ГБ. Lake House включен в него, хотя для игры требуется наличие Expansion Pass.

Второе и последнее дополнение выйдет 22 октября и вернется в озеро Колдрон в Брайт-Фолс с агентом ФБК Киран Эстевес, расследующей проблему на объекте. Как и ожидалось, вокруг бродят различные чудовища, поскольку Remedy обещает, что опыт будет похож на «более традиционную игру ужасов на выживание».

Те, у кого нет дополнения, могут рассчитывать на несколько новых функций с бесплатным обновлением, включая меню помощи для убийств с одного выстрела, неуязвимость, бессмертие, быстрый поворот, бесконечные боеприпасы и многое другое. Оно также включает некоторые улучшения качества жизни, такие как поддержка гироскопического прицеливания DualSense и другое.