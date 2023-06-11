Разработчики Alan Wake 2 обсудили, как игра поощряет повторные прохождения ©

Remedy Entertainment всерьез приступила к маркетинговому циклу Alan Wake 2, а это означает, что за последние дни появилось множество новых сюжетных и игровых деталей для долгожданного сиквела ужасов на выживание. В этот период выделились несколько интересных моментов: от игры с двумя играбельными главными героями — Аланом Уэйком и новичком агентом ФБР Сагой Андерсон — до того, как она позволит игрокам переключаться между ними, чтобы испытать историю так, как они хотят. Это, как вы можете себе представить, также добавит игре много реиграбельности.

Говоря в недавнем интервью VGC, разработчики Alan Wake 2 затронули эту тему, в частности, и то, как они нашли баланс между тем, чтобы игроки могли правильно понять историю, не проходя игру несколько раз, но все же рекомендуется делать повторы, чтобы увидеть и испытать новые вещи.

Главный дизайнер повествования Молли Мэлони описала это как «прогулку на короткой веревке» и добавила, что исследование также является ключевым компонентом игры, который во многих отношениях повысит ценность реиграбельности.

«Мы хотим убедиться, что игроки в конечном итоге получат минимально жизнеспособное понимание, и убедиться, что все это имеет смысл», — сказала она. «Но исследование было ключевым элементом этой игры. И это не только физическое исследование пространства, но и то, что если вы не поговорите с Кейси в этот момент, вы не обязательно сможете пережить этот разговор позже».

Содиректор Кайл Роули продолжил объяснять «многоуровневый» характер сюжета игры и то, как он побудит игроков испытать его по-разному в течение нескольких прохождений, даже если одно прохождение даст «хорошее понимание» всеобъемлющей истории.

«История была написана многослойно в том смысле, что на поверхностном уровне, на критическом пути вы получите хорошее представление о том, что произошло», — сказал он. «Но в последующих прохождениях вы обнаружите вещи, которые, возможно, немного изменят вашу точку зрения, например, порядок, в котором вы играете за Алана и за Сагу, вы получите немного разные точки зрения на историю, что может дать вам немного другой взгляд на историю в целом. Так что да, мы хотели, по сути, позволить игрокам перепроходить игру».

Выход Alan Wake 2 запланирован на 17 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК.