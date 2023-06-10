Разработчики Alan Wake 2 обсудили структуру двух главных героев. В игре будет много детективного геймплея ©

Первая демонстрация игрового процесса Alan Wake 2 состоялась на фестивале Summer Game Fest 2023. После прямого эфира Remedy также представила игру прессе и поделились некоторыми подробностями.

Сэм Лейк обсудил, как Alan Wake 2 справляется со структурой с двумя главными героями, оставляя большую свободу в руках игроков, когда дело доходит до использования Алан Уэйка или недавно добавленной Саги Андерсон.

Как только знакомство с Сагой завершено, игрок в определенных местах может свободно переключаться между ними, переключаться на игру за Алана в Тёмном Месте или переключаться на игру за Сагу на Тихоокеанском Северо-Западе, и нет неправильного или правильного пути. Если вы хотите, вы можете продолжать играть за Алана Уэйка в Тёмном Месте почти до конца, или вы можете продолжать играть за Сагу почти до конца. Или вы можете продолжать переключаться между ними при каждой возможности, чтобы продолжить обе стороны сюжетных линий.

История Alan Wake 2 была структурирована и построена таким образом, что эти две нити тесно связаны. Между ними много отголосков, предзнаменований и видений. Они пытаются общаться друг с другом между мирами. В зависимости от того, какую сторону любого данного момента вы играете первой, у вас будет несколько иная точка зрения на то, что происходит и как это складывается.

Alan Wake 2 будет несколько отличаться от предыдущих игр, созданных Remedy. Начнем с того, что это будет их первая игра ужасов на выживание, но она также включает головоломки и детективный геймплей, учитывая, что Сага Андерсон является агентом ФБР. Игроки смогут разобраться с хаосом с помощью функции Дворец разума.

С моей точки зрения, с точки зрения амбиций, я думаю, что в плане повествования мы делаем очень амбициозные вещи. Как и различные методы, которые мы используем для рассказа истории, я думаю, что это важно для нас. Первая игра очень сильно зависела от боя. В Alan Wake 2 мы хотели полностью реализовать идею агента ФБР в виде Саги. У нас есть концепция дворца разума, в который вы уходите, и то, как вы используете доску для решения головоломок. Мы хотели предоставить игроку больше возможностей для использования на уровне функций.

Выход Alan Wake 2 запланирован на 17 октября для ПК в Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.