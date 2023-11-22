Разработчики Alan Wake 2 оценили фанатский постер игры в стиле фильма

С момента выхода сиквела Alan Wake прошло уже практически месяц, а фанатское сообщество игры продолжает радовать своим творчеством. Энтузиасты уже изменяли оригинальную перспективу камеры, показывали завораживающую атмосферу хоррора и создали огромное количество фан-артов. Однако внимание самих разработчиков игры неожиданно привлек постер Alan Wake 2, который стилизирован под современные фильмы.
Студия Remedy Entertainment в своих социальных сетях отметила художника под ником Curious_Robot83. Используя официальные промоматериалы и "магию" редактора изображения, ему удалось сделать действительно качественный постер игры. Его главное отличие от простых фан-артов заключается в том, что он был создан в стиле современных постеров к фильмам.
Работа энтузиаста и реакция разработчиков моментально породила волну теорий о вероятной экранизации Alan Wake. Пользователи отметили, что оригинальная игра имеет превосходный потенциал для подобного формата. Игроки считают, что разработчики могут взять тех же актеров из оригинальной игры и адаптировать события игры в формате полнометражного кино или даже сериала. Судя по всему, Remedy Entertainment совсем не против экранизации и шутливо интересуется о касте фильма по мотивам Alan Wake.
Что-то как то игра меня совсем не впечатлила... Почти все главы за Алана - были скучными и унылыми... Да и сюжет бредовый. В общем 6 из 10. Рекомендовать эту игру я бы точно не стал.
Как говорится "на вкус и цвет фломастеры разные".
топ