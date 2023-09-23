Разработчики Alan Wake 2 подробно описали структуру игры за двух главных героев ©

Alan Wake 2 стремится встряхнуть ситуацию по сравнению со своим предшественником, которому более десяти лет, во многих отношениях, и хотя полный сдвиг жанров в сторону хоррора на выживание является одним из самых больших изменений, есть и многое другое. Ключевым моментом на самом деле является тот факт, что в игре есть два игровых главных героя, и в новом видео, опубликованном IGN, разработчик Remedy Entertainment пролил больше света на то, как игра подходит к своей уникальной структуре с двумя главными героями.

Алан Уэйк все еще находится в ловушке в Темном Месте, где он оказался в конце оригинальной игры, и, проведя более десяти лет в этом альтернативном измерении, преследуемый зловещими силами, очевидно, что все это сказалось на его надломленном разуме. Еще есть Сага Андерсон, агент ФБР, которая расследует убийство в реальном мире, в городе Брайт-Фолс.

Как и следовало ожидать, ваш опыт будет существенно различаться в зависимости от того, каким персонажем вы управляете. В любом случае, игра уделяет меньше внимания боям и экшену, чем ее предшественница, но использует разные подходы к темпу, атмосфере и исследованию обоих персонажей. Например, разделы Саги описываются как «ожидание боя», тогда как разделы Алана гораздо больше сосредоточены на сюрреалистических, сверхъестественных вещах и психологических ужасах.

Еще есть «Место разума», место полностью внутри разума Саги, где она работает над своими расследованиями и использует подсказки, чтобы демистифицировать новые детали, открытия и пути вперед. Тем временем у Алана есть своя версия, называемая «Комната писателя». Механика обеих игр одинакова, но каждая из них заключена в разный повествовательный контекст.

Что касается того, как игра распределяет время между обоими персонажами, игрокам будет предоставлена ​​большая свобода в этом отношении. В каждой комнате отдыха, которая представляет собой версию безопасных комнат Alan Wake 2, игроки смогут переключаться между двумя персонажами, а это означает, что вам предоставляется большой контроль и гибкость в выборе порядка, в котором вы хотите проходить историю. Хотите ли вы продолжать прыгать между Сагой и Аланом или предпочитаете переживать их истории одну за другой без перерывов? История построена так, что допускает оба стиля.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.