Разработчики Alan Wake 2 рассказали об интеграции сетчатых шейдеров и DLSS 3.5

Alan Wake 2, вторая игра ААА-класса после Cyberpunk 2077, в которой реализована трассировка пути, в очередной раз ошеломила последней эволюцией движка Northlight, создав то, что некоторые называют самой визуально впечатляющей игрой, созданной на сегодняшний день, и это также в значительной степени верно для версии без трассировки пути.
После похвального запуска Remedy Entertainment разъяснила некоторые технические особенности проекта, , особенно что касается интеграции сетчатых шейдеров (Mesh Shaders) и DLSS 3.5 в Alan Wake 2, а также комментарий об огромном потенциальном выигрыше в производительности от Work Graphs в будущих играх.
Тату Аалто, ведущий графический программист, Remedy Entertainment:
Чтобы добиться высокой геометрической детализации при рендеринге, крайне важно очень точно выбирать геометрию, которая влияет на изображение, и рисовать только ее. В сочетании с отсечением окклюзии на основе графического процессора сетчатые шейдеры обеспечивают очень эффективную и простую основу для использования мощности графического процессора там, где это необходимо. В Alan Wake 2 мы не только начали использовать сетчатые шейдеры, но и переписали весь конвейер рендеринга геометрии, начиная от определения материала и заканчивая отбраковкой и растеризацией треугольников. Увеличение геометрической сложности в Alan Wake 2 — это сумма множества технических достижений в сочетании с большой работой со стороны авторов контента, чтобы гарантировать, что каждый треугольник имеет значение.
На вопрос о внедрении DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) в движок Northlight Тату Аалто ответил следующее:
Мы получили огромное удовольствие от тесного сотрудничества с командой невероятно опытных инженеров из Nvidia в обеспечении работы DLSS Ray Reconstruction с Alan Wake 2. Алгоритмы, лежащие в основе Ray Reconstruction, очевидно, сложны, но мы были глубоко уверены в техническом и визуальном совершенстве людей, которые участвовали в настройке алгоритмов для Alan Wake 2. Слово «сложный» — не лучший способ описать усилия, но много тяжелой работы и самоотверженности было вложено в то, чтобы Ray Reconstruction работал и выглядел так же хорошо, как и сейчас. Remedy уже очень давно сотрудничает с Nvidia, что значительно облегчает работу.
В июне Microsoft анонсировала новую важную функцию D3D12 под названием Work Graphs. Аалто поделился своим мнение о потенциальном применении в играх.
Work Graphs — это естественный следующий шаг в переносе тяжелой графической работы с ЦП на ГП, и мы с нетерпением ждем, когда отправка работ на основе ГП будет адаптирована на всех целевых платформах. Связь между ЦП и графическим процессором уже долгое время является основным фактором снижения производительности в приложениях реального времени, таких как игры, и мы увидели значительный прирост производительности в Alan Wake 2, когда больше вычислений полностью выполнялось на графическом процессоре. Более детальный контроль над планированием графического процессора гарантирует разумное использование всей доступной мощности графического процессора. Раскрытие чего-то подобного очень важно и может использоваться во многих алгоритмах, которые мы запускаем в Northlight.
Читаешь комменты и просто выпадаешь с некоторых людей,когда разработчик тупо положил огромный болт на оптимизацию,плюёт в лицо а некоторые это ещё пытаются оправдать,не понимая что эти грабли их и ударят.
Такой дерьмовой оптимизации я ещё не видел за все годы,ну разве что ещё в starfield всё также плохо,радует только то что в эти два унылых поделия играть у меня нет ни какого желания.
в сити скайлайнс 2 поиграй, поймешь кто еще болт положил. А так, в игре обычная оптимизация, у меня проседает сильно только в лесу за сагу, а у алана вейка хороший фреймрейт
Че за видяха? без лучей игра 100+ фпс выдает, если ты на каком то кале 1660 или че там то ты больной просто)
Ты не права, у каждой из этих игр, есть свои плюсы и минусы, не без этого. Но оптимизация у Алана отличная! Старфилд с недавним обновлением тоже поправили и теперь идёт ровно.
Чем тебе оптимизон не вкатил? У меня всё норм.
Вот только не надо говорить, что карта 4090!!!! Тот же Атомик Хер тормозит на любой карте, а ещё Арма 3, Gotham Knights и подобное исчадие.
Понятное дело, что на корытах, типа 1060-2060-3060 не поиграть в современный требовательный игор. Для этого нужны актуальные системы, не обязательно самые топовые, но современные, как например сегодняшние 4060-4070 .
Как вижу, вот выйдет gta новый на тяжёлом движке, а фанатики вновь будут жаловаться на оптимизон с калькуляторной 1060! Ничего не меняется!
Законы гейминга в наши дни суровы! Хочешь играть в сегодняшний гипер требовательный контент на ультрах - готовься раскошелится! Ибо грозный дон графоний не знает жалости)
Да чтоб они там все провалились со своими ссаными шейдерами, лопари - недоумки..
Это всё звучит классно. но есть одно но и это всё меняет : надо было быть реалистами и посмотреть список самых распространённых видеокарт например в стиме. Насколько я помню до прошлого года лидером с 53% пользователей была 1060 (сейчас лидер 3060), КАКИЕ НАХ СЕТЧАТЫЕ ШЕЙДЕРЫ, ДЛЯ КОГО ИГРА? Только для меня? У меня 4080 , игра на ссд м2 4500/5000
В смысле для тебя? Для любого игрока у которого минимум RTX 2060
эти шейдеры поддерживаются аппаратно с 2000 нвидиа и 6000 радеонов, теперь зайди и посчитай сколько это процентов от общего числа пользователей стима///
Пекарня тормозит прогресс просто.
1060? Видяха, чтоб играть в тетрис без тормозов?)))
какие 53%? ты че курил?
В двух словах что такое DLSS и FSR для мощной видеокарты?
Это образно выражаясь когда например спортсмену предлагают чудо - мутные очки и говорят ты с этими очками будешь плохо видеть но чуть быстрее бежать.Тебе очень нужны эти очки ты должен ними пользоваться и не смей перечить лошара.Будь они прокляты эти две хавняных мыльных технологии !
Ну так надо включать их в 2-4к и не будет тебе мыла
То что даже на топовых системах карта пару секунд подгружается это конечно прорыв.
дизлайк сходу....пусть идут со своми сетчатыми шейдерами в гнездо к папе карло
Да они так же думают про любителей GTX 1050ti чтобы они шли в "гнездо к папе карло" 😁😁😁
Нытье про авх сменилось нытьем про шейдеры...
это ты еще скажи спасибо, что эти шейдеры не начали применять, сразу же в 2020 году, когда Майки их выдали в мир
так у них в паре gtx 1050 еще и с AVX проблемы, но виновата оптимизация...
Перевожу его слова: "У меня нет денег я и моя семья нишеброды"