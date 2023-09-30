Разработчики Alan Wake 2 рассказали, почему создание сиквела заняло так много времени

Когда в мае 2010 года для Xbox была выпущена первая игра Alan Wake, большинство геймеров думали, что вскоре после этого мы увидим продолжение, учитывая успех игры. Как оказалось, это было не так, и только 13 лет Alan Wake 2 готовится к релизу.
В интервью во время предварительного просмотра разработчики из Remedy рассказали, почему потребовалось так много времени, чтобы выпустить продолжение первой игры. На этот вопрос ответили директор игры Alan Wake 2 Кайл Роули и главный нарративный дизайнер Молли Мэлони.
Кайл Роули:
Это сложный вопрос, потому что, очевидно, когда мы закончили Alan Wake, нам очень хотелось сделать продолжение, но по разным причинам ничего не получилось. Каждый раз, когда мы пытались создать новую игру, она начиналась как Alan Wake 2, поэтому в основе Quantum Break лежали идеи, которые мы хотели воплотить в Alan Wake 2, а в Control были некоторые идеи, которые мы изначально изучали для сиквела, и оно просто не всегда вписывались в тот тип игры, который мы планировали сделать в то время. Так что мы как бы просто забуксовали или что-то в этом роде. Затем, после создания Control или во время работы над Control, мы подумали: мы очень, очень хотим найти способ сделать это сейчас. В то время индустрия хорров как бы набирала обороты, не только внутри игр, но и внутри поп-культуры. Я думаю, что успех Control также дал нам больше свободы в исследовании таких возможностей.
Молли Мэлони:
Я думаю, что эта идея очень воодушевила многих из нас. Думаю, Сэм (Сэм Лэйк, креативный директор) иногда говорит, что это не первая версия Alan Wake 2, но это лучшая версия. Я думаю, что это была комбинация правильных идей. Очевидно, что Epic Games была для нас отличным партнером, так что это похоже на то, что звёзды сошлись, и эта игра наконец-то должна быть создана. Но я думаю, что это было сделано тогда, когда это было необходимо.
Будем надеяться, что, если Alan Wake 2 оправдает шумиху, и нам не придется так долго ждать третьей игры серии.