Разработчики Alan Wake 2 рассказали про игровой процесс и системы хоррора на выживание

Remedy Entertainment никогда не была студией, которая любит сидеть на месте со своими творческими работами, и, верная своей форме, похоже, собирается выпустить еще одну игру, которая совершенно уникальна по сравнению с большинством ее предыдущих проектов. Во многом это будет связано с тем, что это первая игра ужасов выживания от Remedy. Разработчики предложили более подробно понять, как они создали игровой процесс сиквела, чтобы он соответствовал новому жанру.
В Alan Wake 2, как и следовало ожидать от игры ужасов выживания, большое внимание будет уделено таким вещам, как управление ресурсами и сохранение боеприпасов, а в бою игроки будут сражаться со сложными врагами. Свет и тьма продолжат играть важную роль, как и в первой игре, и будут делать это по-разному.
Например, игроки по-прежнему будут использовать свет, чтобы оглушать врагов перед тем, как убить их с помощью оружия, а в Темном Месте, играя за Алана, вы также сможете использовать свет в определенных местах, чтобы изменять и манипулировать окружающей средой и продвигаться дальше по сюжету.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Вы можете узнать больше об игре из нашего недавнего интервью с директором игры Кайлом Роули, где он рассказывает о том, как построение атмосферы игры заимствовано из Silent Hill, как успех ремейка Resident Evil 2 повлиял на разработку Alan Wake 2.
Всем Привет! Кто не будь в курсе что в игре по DENUVO? За ранее спасибо.
да плевать на эти ваши процессы...требования давайте уже, суомены долбаные.
p.s. похожая история была вроде у Каллового Протокола, тоже всё почти в последний день, плюс Дуня на закуску...после выхода - взрывы пуканов и так далее...надеюсь, что тут подобного не будет...не будет ведь?
Каллисту хотя бы продавали в стиме, да еще за 1к в первый день.
мне на продажи неинтересно, я по жизни под флагом.