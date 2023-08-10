Разработчики Alan Wake 2 вдохновлялись Resident Evil, чтобы игроки чувствовали себя "более уязвимыми"

Разработчики Alan Wake 2 черпали вдохновение из серии Resident Evil от Capcom, поскольку хотели, чтобы игроки чувствовали себя «более уязвимыми» во время игры в сиквел.
В интервью Edge (выпуск 388) игровой директор Alan Wake 2 Кайл Роули рассказал о некоторых жутких влияниях предстоящей игры, указав на недавние игры Resident Evil как на хороший ориентир, когда дело доходит до создания жутких ракурсов камеры в игре. .
«Перспектива камеры и тому подобное, да, есть хорошие отсылки к недавним играм Resident Evil, на которые мы смотрели», — говорит Роули. «Но не только потому, что у них это сработало, — продолжает режиссер, — а скорее, как это поможет нам создать тот опыт, который мы хотим? враги кажутся более физическими и опасными».
Поскольку никогда не знаешь, какие чудовища поджидают тебя за углом в каждой из игр серии Resident Evil, а также тот факт, что Alan Wake 2 будет полноценным Survival Horror, серия Capcom, безусловно, является хорошим местом для вдохновения. Это также не стало для нас большим сюрпризом, поскольку Alan Wake 2 произвел чертовски сильное впечатление от Resident Evil в своем первом игровом процессе, представленном ранее в этом году.
Выход Alan Wake 2 запланирован на 17 октября 2023 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Что касается выпуска 388 журнала Edge, он уже поступил в продажу и его можно приобрести в Magazines Direct.
Поскорей бы игра вышла