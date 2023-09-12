Разработчики Alan Wake 2 "всегда считали, что нужно искать способы для создания более длинных игр"

Разработчики Alan Wake 2 из Remedy Entertainment "всегда считали, что нужно искать способы для создания более длинных игр", - заметил креативный директор Сэм Лейк в новом интервью, где также подробно рассматриваются различия между предстоящей игрой в жанре хоррора, которая выйдет в октябре, и оригинальной игрой 2010 года.
Лейк добавил, что, несмотря на то, что Remedy ориентируется на ожидания аудитории, ему самому сложно выделить несколько часов на более длинные игры. "[Это] просто борьба с поиском времени и интересом к сюжету, желанием довести его до конца", - сказал он. "Поэтому иногда даже страшно начинать играть в игру, которая, как вы знаете, очень, очень длинная".
Все это - из последнего выпуска программы Kinda Funny, в котором Лейк много времени сидит со стеклянными глазами, а его профессиональное мнение спрашивают по таким темам, как возможная продажа компании Gearbox и различные скриншоты Spider-Man 2. Но есть и кое-какая информация о новом Alan Wake, который станет самой длинной игрой Remedy на сегодняшний день.
"Я думаю, что игры Remedу, традиционно были довольно короткими, около 10 часов", - заметил Лейк в одном из моментов. "И мы всегда считали, что нам нужно искать способы делать более длинные игры, потому что люди смотрят на это и с точки зрения соотношения цены и качества - чтобы получить достаточно. Так что Control, безусловно, была нашей самой длинной игрой на сегодняшний день, а Alan Wake 2 будет еще длиннее - более 20 часов".
В другом месте беседы Лейк затронул один из механизмов продления игрового времени в оригинальной Alan Wake - пресловутые коллекционные термосы.
Их было около сотни по всему игровому миру, в лес. Вы находили термосы с кофе, и мы получали жалобы, по типу "я ищу эти термосы с кофе, а в чем смысл?" Мы приняли эти отзывы к сведению. В Alan Wake 2 термосы с кофе - действительно ценный предмет. Они позволяют сохранять игру в комнатах отдыха, как чернильные ленты для пишущих машинок в оригинальной Resident Evil.
Лейк добавил, что Alan Wake 2 может показаться более медленной, чем ее предшественница, поскольку это игра в жанре ужасов на выживание, а не приключенческого экшена. "Это означает, что темп игры будет несколько медленнее". Однако он уверен, что игра будет соответствовать всем работам Remedy в целом.
в принципе 10 часов может быть достаточно при условий что игра опен волд на самом деле со всякими активностями приколюхами и беготней там не 10 часов. либо игра кинцо и там 10 часов кинца с очень детерминированным геймплеем. а шутерок на 20 часов даже не знаю... дуум например мне показался очень сложным и затянутым даже с читами затянутым так что тут оптимально так же 10-15 часов чтоб не обстреляться до усрачки.
для неторопливых сюжетных игор наверно все таки 20-30 часов норм и+ мир с активности в который в теории можно залипнуть на подольше как в старфилд.
Вопрос не длительности. А в том, как это время провести. Бесконечный лут и гринд - это не лучшее времяпрепровождение даже для 10 часов. Если игра концентрируется на сюжете , то вон fort solis показал как не надо делать игры. Так что все относительно.
Лучше мало, но хорошего. Все эти ачивки и вышки только все портят. Я не конкретно про эту игру, а вообще. Оппытка искусственно растягивать игру только поганит ее.
Все зависит от увлеченности проводимой в игре, порой бывает, что за 1 час происходит столько всего, что кажется будто ты наиграл уже 5 часиков к ряду. Опенворды к этому точно не подходят из-за вечной проблемы к перемещению между поиском контента, где за это время случайные события происходят разве, что в гта и рдр.
Он звучит как какой-то дилетант: "первая игра была на 10 часов, но вторую мы удлинили до 20, я то сам практически не играю, но надо, а ещё игроки ненавидели термосы, так вот, мы их оставили, но теперь вы ещё будете терять прогресс, если не найдёте термос".
Ну а чего ещё ожидать от людей, которые посреди игры включают тебе какой-то сериал с ТВ3.