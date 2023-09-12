Разработчики Alan Wake 2 "всегда считали, что нужно искать способы для создания более длинных игр" ©

Разработчики Alan Wake 2 из Remedy Entertainment "всегда считали, что нужно искать способы для создания более длинных игр", - заметил креативный директор Сэм Лейк в новом интервью, где также подробно рассматриваются различия между предстоящей игрой в жанре хоррора, которая выйдет в октябре, и оригинальной игрой 2010 года.

Лейк добавил, что, несмотря на то, что Remedy ориентируется на ожидания аудитории, ему самому сложно выделить несколько часов на более длинные игры. "[Это] просто борьба с поиском времени и интересом к сюжету, желанием довести его до конца", - сказал он. "Поэтому иногда даже страшно начинать играть в игру, которая, как вы знаете, очень, очень длинная".

Все это - из последнего выпуска программы Kinda Funny, в котором Лейк много времени сидит со стеклянными глазами, а его профессиональное мнение спрашивают по таким темам, как возможная продажа компании Gearbox и различные скриншоты Spider-Man 2. Но есть и кое-какая информация о новом Alan Wake, который станет самой длинной игрой Remedy на сегодняшний день.

"Я думаю, что игры Remedу, традиционно были довольно короткими, около 10 часов", - заметил Лейк в одном из моментов. "И мы всегда считали, что нам нужно искать способы делать более длинные игры, потому что люди смотрят на это и с точки зрения соотношения цены и качества - чтобы получить достаточно. Так что Control, безусловно, была нашей самой длинной игрой на сегодняшний день, а Alan Wake 2 будет еще длиннее - более 20 часов".

В другом месте беседы Лейк затронул один из механизмов продления игрового времени в оригинальной Alan Wake - пресловутые коллекционные термосы.

Их было около сотни по всему игровому миру, в лес. Вы находили термосы с кофе, и мы получали жалобы, по типу "я ищу эти термосы с кофе, а в чем смысл?" Мы приняли эти отзывы к сведению. В Alan Wake 2 термосы с кофе - действительно ценный предмет. Они позволяют сохранять игру в комнатах отдыха, как чернильные ленты для пишущих машинок в оригинальной Resident Evil.

Лейк добавил, что Alan Wake 2 может показаться более медленной, чем ее предшественница, поскольку это игра в жанре ужасов на выживание, а не приключенческого экшена. "Это означает, что темп игры будет несколько медленнее". Однако он уверен, что игра будет соответствовать всем работам Remedy в целом.