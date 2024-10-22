Разработчики из Remedy признали, что немного перестарались со скримерами в Alan Wake 2

Alan Wake 2 близка к празднованию своей первой годовщины, и сегодня игра получила второе дополнение The Lake House вместе с юбилейным обновлением, которые доступны на всех платформах.
Всем, кто имел возможность играть в Alan Wake 2 или смотрел видео, знают, что в игре есть несколько скримеров, которые в какой-то момент могут даже раздражать. GamesRadar удалось поговорить с директором игры Кайлом Роули, и он признался, что команда немного переборщила с пугающими моментами в Alan Wake 2.
Мне кажется, что мы немного переборщили. Всякий раз, когда появлялся новый враг, вы могли быть уверены, что он появится, чтобы поздороваться со звуком ужаса.
Тематически, с точки зрения сюжета, они задуманы как психологическая атака на персонажа, стоящего перед ними. Знаете, особенно в базовой игре, где вы знакомитесь со Стражами Перекрытия, будь то Найтингейл или Синтия, они предназначены для такого рода психологического нападения.
Так что в The Lake House количество скримеров было уменьшено, но они все еще есть.
В дополнении The Lake House мы постарались убедиться, что используем их — возможно, немного в меньшей степени — но они по-прежнему являются фундаментальной частью нашего способа передачи психического состояния персонажей, работы сверхъестественного и психологического элементов игры. Мы хотели сохранить их как часть нашего репертуара инструментов, чтобы напугать игрока и передать некоторые повествовательные моменты.
Alan Wake 2 и её дополнения доступны на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Немного? Там каждые 10 сек это гуано, которое даже не пугает
Ясно, рукожопы кроме спама скримерами ничего не умеют, впрочем даже не удивлен
Да, самую малость перестарались. К концу игры, они откровенно подбешивали.
Пора бы уже лет пять как понять, что скримеры это как попса - пример очень низкого качества продукта.
Они там были?
Я тоже как таковых скримеров не припоминаю
Ну вот больше всего запомнились скримеры с демонической бабкой - я пару раз реально чуть не обосрался)))
Хорошие хорроры делаются вообще практически без скримеров. Чисто на сюжете и нагнетании саспенса. И пытаются не прям как-то в лоб запугать зрителя во время просмотра, а аккуратно ближе к развязке, или уже спустя какое-то время, когда начинаешь все осмысливать.
По мне так нормально, игра давит, пугает и держит в напряжении гораздо сильнее любого хоррора, тот же СХ2 после АВ2 кажется детской сказкой))
если считать скримерами мюзикл-вставки, то да - перестарались
Разработчики из Remedy признали, что немного перестарались с величиной болта, который они положили на оптимизацию в Alan Wake 2.
а с оптимизацией они че не налажали штоль?
Главное чтоб не стримеры... В любом случаи, я криповые хороры не играю