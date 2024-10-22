Разработчики из Remedy признали, что немного перестарались со скримерами в Alan Wake 2

Alan Wake 2 близка к празднованию своей первой годовщины, и сегодня игра получила второе дополнение The Lake House вместе с юбилейным обновлением, которые доступны на всех платформах.

Всем, кто имел возможность играть в Alan Wake 2 или смотрел видео, знают, что в игре есть несколько скримеров, которые в какой-то момент могут даже раздражать. GamesRadar удалось поговорить с директором игры Кайлом Роули, и он признался, что команда немного переборщила с пугающими моментами в Alan Wake 2.

Мне кажется, что мы немного переборщили. Всякий раз, когда появлялся новый враг, вы могли быть уверены, что он появится, чтобы поздороваться со звуком ужаса.



Тематически, с точки зрения сюжета, они задуманы как психологическая атака на персонажа, стоящего перед ними. Знаете, особенно в базовой игре, где вы знакомитесь со Стражами Перекрытия, будь то Найтингейл или Синтия, они предназначены для такого рода психологического нападения.

Так что в The Lake House количество скримеров было уменьшено, но они все еще есть.

В дополнении The Lake House мы постарались убедиться, что используем их — возможно, немного в меньшей степени — но они по-прежнему являются фундаментальной частью нашего способа передачи психического состояния персонажей, работы сверхъестественного и психологического элементов игры. Мы хотели сохранить их как часть нашего репертуара инструментов, чтобы напугать игрока и передать некоторые повествовательные моменты.

Alan Wake 2 и её дополнения доступны на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.