Remedy: "Alan Wake 2 получила невероятный отклик; Night Springs будет отличаться по тону благодаря фан-сервису"

Вчера на Summer Game Fest 2024 Сэм Лейк из Remedy объявил, что первый DLC для Alan Wake 2, Night Springs, выйдет сегодня. В новом интервью для GamesIndustry директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха подчеркнул отличный отклик фанатов (несмотря на не слишком впечатляющие продажи):
Отклик был невероятным. Alan Wake 2 была очень сложной для выпуска игрой. Но у нас всегда был план, что после выпуска игры, есть еще вещи, о которых мы хотим поговорить, помимо этого дополнения, фоторежима и второго дополнения, над которым мы работаем.
Мы всегда смотрели на это очень долго в Remedy. Не то чтобы первые пару месяцев были сосредоточены на продажах; это, по крайней мере, следующие три года — вот как мы на это смотрим. Есть различные мелочи, которые, как мы надеемся, позволят игре остаться. Но она действительно нашла невероятный отклик у людей.
Говоря о первом дополнении Alan Wake 2, игровой директор Кайл Роули сказал, что оно будет отличаться по тону и будет включать много фан-сервиса. Кроме того, студии очень понравилась идея позволить игрокам управлять несколькими персонажами (в Night Springs вы играете за трех персонажей, по одному на каждый эпизод).
American Nightmare по тону сильно отличалась от оригинальной игры. В том же ключе мы создаем немного другой опыт. С точки зрения игрового процесса мы меняли его для каждого эпизода, чтобы соответствовать тону. Мы хотели сделать игровой процесс знакомым, но также в немного другой стилизации и контексте.
Я бы сказал, что здесь довольно много фансервиса. Мы определенно хотели убедиться, что используем персонажей, которые найдут отклик у игроков, игравших в наши игры, и захотят снова поиграть за них в некоторых случаях.
Мы всегда хотели идею игры за нескольких персонажей. В первоначальной концепции базовой игры Alan Wake 2 мы хотели иметь больше играбельных персонажей, чем получилось в итоге. Концепция Night Springs возникла, когда мы это продумывали. Мы отложили ее, а затем, когда закончили игру, написали еще несколько потрясающих, безумных вещей.
Оо интересно про что будет // Данил Бугаков
К дополнению поняли, что их убогий симулятор ходьбы оказался нормальным игрокам не нужны и вспомнили что в хоррор-экшен можно добавить тот самый экшен
Т.е. по-вашему, на ровном месте оскорбить человека, а (заодно) и его родителей - это признак интеллекта высокого и выдающегося?
Игроки разные бывают, лично мне нравится то, что делают Remedy, а те же Резиденты не очень заходят.
Интересно, что за игровой расизм пошел? Например, Death Stranding уважают хоть он тоже симулятор ходьбы как Alan Wake 2.
А это болезнь у них, они же не могу мимо пройти, нужно обязательно написать свое очень важное мнение которое никому не нужно