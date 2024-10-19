Remedy Entertainment раскрыли еще несколько подробностей о сюжетном дополнении The Lake House для Alan Wake 2

Через несколько дней выйдет второе дополнение для Alan Wake 2 — The Lake House, и разработчики из Remedy Entertainment заявили, что оно будет структурировано как более традиционная игра в жанре survival horror, в отличие от первого DLC, Night Springs.

Режиссер игры Кайл Роули в беседе с Xbox Wire рассказал, что The Lake House уделяет большое внимание исследованию одной крупной локации. По его словам, миссия напоминает классические игры жанра, где игроки исследуют пространство, открывают секреты и сталкиваются с опасными врагами. Сюжет играет ключевую роль, как и в основной игре, поэтому поклонникам стоит ожидать множество интригующих нарративных элементов.

Одним из главных нововведений в дополнении станет новый тип врагов — Painted. Эти существа могут перемещаться по поверхностям, покрытым сверхъестественной краской, и обладают мощными атаками ближнего боя. Враги дополняют общую атмосферу The Lake House, тесно связанную с тематикой краски и художественных элементов.

Главным героем дополнения станет агент Федерального бюро контроля Киран Эстевес в исполнении Янины Гаванкар. В DLC появится новое оружие, разработанное специально для борьбы с паранормальными угрозами, что придаст Эстевес преимущество перед врагами. Базовое оружие агента также будет наносить больше урона, чем у Саги и Алана из основной игры.

Релиз Alan Wake 2: The Lake House намечен на 22 октября для PS5, Xbox Series X/S и PC. Вместе с DLC выйдет бесплатное обновление для основной игры, которое добавит режим Assist Mode, что позволит улучшить игровой опыт для всех категорий игроков.