Remedy Entertainment раскрыли еще несколько подробностей о сюжетном дополнении The Lake House для Alan Wake 2

Через несколько дней выйдет второе дополнение для Alan Wake 2 — The Lake House, и разработчики из Remedy Entertainment заявили, что оно будет структурировано как более традиционная игра в жанре survival horror, в отличие от первого DLC, Night Springs.
Режиссер игры Кайл Роули в беседе с Xbox Wire рассказал, что The Lake House уделяет большое внимание исследованию одной крупной локации. По его словам, миссия напоминает классические игры жанра, где игроки исследуют пространство, открывают секреты и сталкиваются с опасными врагами. Сюжет играет ключевую роль, как и в основной игре, поэтому поклонникам стоит ожидать множество интригующих нарративных элементов.
Одним из главных нововведений в дополнении станет новый тип врагов — Painted. Эти существа могут перемещаться по поверхностям, покрытым сверхъестественной краской, и обладают мощными атаками ближнего боя. Враги дополняют общую атмосферу The Lake House, тесно связанную с тематикой краски и художественных элементов.
Главным героем дополнения станет агент Федерального бюро контроля Киран Эстевес в исполнении Янины Гаванкар. В DLC появится новое оружие, разработанное специально для борьбы с паранормальными угрозами, что придаст Эстевес преимущество перед врагами. Базовое оружие агента также будет наносить больше урона, чем у Саги и Алана из основной игры.
Релиз Alan Wake 2: The Lake House намечен на 22 октября для PS5, Xbox Series X/S и PC. Вместе с DLC выйдет бесплатное обновление для основной игры, которое добавит режим Assist Mode, что позволит улучшить игровой опыт для всех категорий игроков.
Уже хочется пощупать)
А где комментатор который вечно негодует по поводу чернокожей дочери у мистера Дора?
Очередная повесточная помойка под руководством свит бейби, провалившаяся на старте игра, которая сейчас бьётся в агонии
Билл заболел - так что я за него
а что не так в дочери у мистера Дора
Язык учите, на крайний случай субтитры бог придумал
FSR3 в эту поделку так и не собираются добавлять. Зато в SBI бабки с радостью занесли.
Ты про апскейл или генерацию?
А Джесси Фейден вернется?
Отлично, что в физическом издании про него не забыли, теперь можно и поиграть.
В Night Springs за полицейского играешь, такой треш творится, разработчики придумали жёстко )))
Уже через пару дней, прикольно, интересно ещё кода длс для Атомика выходит.
По поверхностям прямо как в SIlent Hill 2 Remake?:D
Ура, очередная пустая графомания лэйка с тонной записочек
Как-то же надо окупать затраты на Alan Wake 2. С учётом маркетинга, игра до сих пор не окупилась.
Чтобы потом провалиться с кооперативным шутером Firebreak во вселенной Control
Нечего было делать унылый и кривой клон резака
насильно мил не будешь скатертью дорога