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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 438 оценок

Remedy Entertainment раскрыли еще несколько подробностей о сюжетном дополнении The Lake House для Alan Wake 2

butcher69
Новости

Через несколько дней выйдет второе дополнение для Alan Wake 2 — The Lake House, и разработчики из Remedy Entertainment заявили, что оно будет структурировано как более традиционная игра в жанре survival horror, в отличие от первого DLC, Night Springs.

Режиссер игры Кайл Роули в беседе с Xbox Wire рассказал, что The Lake House уделяет большое внимание исследованию одной крупной локации. По его словам, миссия напоминает классические игры жанра, где игроки исследуют пространство, открывают секреты и сталкиваются с опасными врагами. Сюжет играет ключевую роль, как и в основной игре, поэтому поклонникам стоит ожидать множество интригующих нарративных элементов.

Одним из главных нововведений в дополнении станет новый тип врагов — Painted. Эти существа могут перемещаться по поверхностям, покрытым сверхъестественной краской, и обладают мощными атаками ближнего боя. Враги дополняют общую атмосферу The Lake House, тесно связанную с тематикой краски и художественных элементов.

Главным героем дополнения станет агент Федерального бюро контроля Киран Эстевес в исполнении Янины Гаванкар. В DLC появится новое оружие, разработанное специально для борьбы с паранормальными угрозами, что придаст Эстевес преимущество перед врагами. Базовое оружие агента также будет наносить больше урона, чем у Саги и Алана из основной игры.

Релиз Alan Wake 2: The Lake House намечен на 22 октября для PS5, Xbox Series X/S и PC. Вместе с DLC выйдет бесплатное обновление для основной игры, которое добавит режим Assist Mode, что позволит улучшить игровой опыт для всех категорий игроков.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
ФризОстатОр

Уже хочется пощупать)

3
Jerrido112

А где комментатор который вечно негодует по поводу чернокожей дочери у мистера Дора?

1
Aksimad

Очередная повесточная помойка под руководством свит бейби, провалившаяся на старте игра, которая сейчас бьётся в агонии

2
Aksimad

Билл заболел - так что я за него

1
anzip

а что не так в дочери у мистера Дора

0
Комментарий удален
krllsmn

Язык учите, на крайний случай субтитры бог придумал

-2
Sunburst

FSR3 в эту поделку так и не собираются добавлять. Зато в SBI бабки с радостью занесли.

0
ФризОстатОр

Ты про апскейл или генерацию?

0
Stepan Bratuhin

А Джесси Фейден вернется?

0
Kenn1y

Отлично, что в физическом издании про него не забыли, теперь можно и поиграть.

0
EvgeniiV

В Night Springs за полицейского играешь, такой треш творится, разработчики придумали жёстко )))

0
tvorog8088

Уже через пару дней, прикольно, интересно ещё кода длс для Атомика выходит.

-2
bohdan2015

По поверхностям прямо как в SIlent Hill 2 Remake?:D

-2
Диванный Боец

Ура, очередная пустая графомания лэйка с тонной записочек

-7
Danny Lamb

Как-то же надо окупать затраты на Alan Wake 2. С учётом маркетинга, игра до сих пор не окупилась.

Спойлер

Чтобы потом провалиться с кооперативным шутером Firebreak во вселенной Control

3
Диванный Боец Danny Lamb

Нечего было делать унылый и кривой клон резака

-5
anzip

насильно мил не будешь скатертью дорога

0