Remedy использовала калейдоскопы, сигареты и гель для волос при разработке Alan Wake 2 ©

Финская студия Remedy раскрыла дополнительную эксклюзивную информацию о долгожданном продолжении игры Alan Wake. В рамках отдельного интервью для последнего номера Play Magazine Сэм Лейк, директор студии, и актер английского дубляжа Даг Кокл рассказали о нескольких сценах из процесса захвата движения.

Ожидается, что в Alan Wake 2 поклонники увидят активную комбинацию игрового процесса с реальными кадрами. Подобные приемы использовались в игре Control, в видениях главного героя. Но теперь, согласно интервью, разработчики хотят пойти гораздо дальше, активно включая захваченные кадры в реальный игровой процесс. Примеры такого смешения можно найти в сценах из демо, показанных на Summer Game Fest, когда материалы агента ФБР Саги Андерсон основаны на реальных фотографиях, в том числе актера Дага Кокла.

В процессе съемок разработчики пытались воспроизвести спецэффекты " в реальном времени". Например, они положили на объектив камеры стеклянную призму, чтобы исказить изображение и придать ему эффект "калейдоскопа". Кроме того, для создания мрачной атмосферы на линзу наносили гель для волос. В съемках также использовались кофе, сок и сигареты.

Задача при работе над наложением изображений заключалась в том, чтобы подобрать соответствующую по стилю картинку, и понять, как можно вписать ее в игровой процесс и передать всю полноту ощущений



— сказал Лейк в интервью Play Magazine.

Релиз Alan Wake 2 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series намечен на 17 октября 2023 года. На прохождение игры потребуется не менее 20 часов.