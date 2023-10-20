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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 570 оценок

Remedy назвала точное время выхода хоррора Alan Wake 2

butcher69
Новости

Компания Remedy объявила точное время выхода Alan Wake 2 в мире и сообщила, когда же наконец появится возможность сыграть в долгожданный сиквел хоррора. В России игра должна выйти в 07:00 МСК 27 октября.

В новом сообщении на сайте X, помимо информации о сроках выхода, Remedy также напоминает, что Alan Wake 2 выйдет всего через неделю (ранее дата релиза была немного отложена).

Если вы еще не в курсе, Alan Wake 2 - это долгожданное продолжение приключенческого ужастика 2010 года Alan Wake.

Помимо самого писателя, в игре появится агент ФБР Сага Андерсон, пытающаяся расследовать серию убийств, которые могут быть, а могут и не быть связаны с Уэйком и его трудами (спойлер: почти наверняка связаны).

В игровом плане Alan Wake 2 будет похожа на первую игру. Это будет хоррор на выживание, в котором нужно будет ослаблять врагов с помощью фонарика, прежде чем нанести им урон.

Поскольку Андерсон - детектив, в Alan Wake 2 также будут присутствовать некоторые элементы детективного геймплея, в том числе "Дворец разума Андерсон", где вы будете размышлять над подсказками и пытаться разгадать главную загадку игры.

Alan Wake 2 выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
hamshut

Два вопроса: будут ли хотя бы русс сабы и дерьмово?)

1
ka27

Если бы игра только за Алана была... А так, лучше уж в ремастер первой части переиграть.

-1
neeXXXT

В ней будет Денува или купим на торренте в первый же день?

-3
tvorog8088

Фиг знает, на бабки эпиков делали может и сэкономят.

0
Марат Халимов

Раньше вроде у Ремеди не было, зато давали забавные повязки на глаз пиратам.

3
neeXXXT Марат Халимов

Я играл в Ремастер репак с торрента, видимо не всем давали!

2
Stas776 neeXXXT

Это было в оригинале, а не ремастере. Тем более, в репаках эти защиты от пиратов успешно отключены всегда

2