Remedy назвала точное время выхода хоррора Alan Wake 2

Компания Remedy объявила точное время выхода Alan Wake 2 в мире и сообщила, когда же наконец появится возможность сыграть в долгожданный сиквел хоррора. В России игра должна выйти в 07:00 МСК 27 октября.
В новом сообщении на сайте X, помимо информации о сроках выхода, Remedy также напоминает, что Alan Wake 2 выйдет всего через неделю (ранее дата релиза была немного отложена).
Если вы еще не в курсе, Alan Wake 2 - это долгожданное продолжение приключенческого ужастика 2010 года Alan Wake.
Помимо самого писателя, в игре появится агент ФБР Сага Андерсон, пытающаяся расследовать серию убийств, которые могут быть, а могут и не быть связаны с Уэйком и его трудами (спойлер: почти наверняка связаны).
В игровом плане Alan Wake 2 будет похожа на первую игру. Это будет хоррор на выживание, в котором нужно будет ослаблять врагов с помощью фонарика, прежде чем нанести им урон.
Поскольку Андерсон - детектив, в Alan Wake 2 также будут присутствовать некоторые элементы детективного геймплея, в том числе "Дворец разума Андерсон", где вы будете размышлять над подсказками и пытаться разгадать главную загадку игры.
Alan Wake 2 выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Два вопроса: будут ли хотя бы русс сабы и дерьмово?)
Если бы игра только за Алана была... А так, лучше уж в ремастер первой части переиграть.
В ней будет Денува или купим на торренте в первый же день?
Фиг знает, на бабки эпиков делали может и сэкономят.
Раньше вроде у Ремеди не было, зато давали забавные повязки на глаз пиратам.
Я играл в Ремастер репак с торрента, видимо не всем давали!
Это было в оригинале, а не ремастере. Тем более, в репаках эти защиты от пиратов успешно отключены всегда