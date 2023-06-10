Прошлой ночью состоялся Summer Game Fest, первое мероприятие сезона летних конференций. На шоу, которое вел Джефф Кили, ожидалось два больших показа: геймплей Mortal Kombat 1 и Alan Wake 2. Долгожданная игра от Remedy выполнила обещанное, но некоторые фанаты остались в ожидании большего.
В связи с этим компания Remedy объяснила, почему геймплей Alan Wake 2 на Summer Game Fest был таким коротким. А именно, директор по коммуникациям Томас Пуха пояснил ситуацию в сообщении, опубликованном в его Twitter-аккаунте.
Появление Alan Wake 2 на Summer Game Fest стало для нас относительно запоздалым, поэтому мы изо всех сил старались снять геймплей нашей демо-версии, которая за считанные минуты представила бы, о чем игра. Вообще-то это очень сложно сделать, потому что миссии очень длинные.
Продолжением Summer Game Fest является Play Days - двухдневное мероприятие, на котором прессе показывают несколько игр. Там будет наша демо-версия. Зачем нам показывать длинную демо-версию на стриме? Признаю, такое решение немного сбивает с толку. Поэтому на Play Days мы покажем тридцатиминутное демо для прессы.
Очевидно, что Remedy просто не смогла показать на Summer Game Fest получасовую демонстрацию игрового процесса.
Alan Wake 2 выйдет 17 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вообще на выставке не было ни одного крупного анонса.Все эти игры уже были анонсированы ранее или были слиты.Так что summer game fest получилась "никакой"
От Алана судя по видео осталось только название, игра за негритянскую фбэрку ну тогда и нужно было игру назвать например Black woman love fbi а не Алан Уэйк.
Так 2 сюжетки будет: за Алана и за Нигершу