Remedy объяснила, почему геймплей Alan Wake 2 на Summer Game Fest был таким коротким ©

Прошлой ночью состоялся Summer Game Fest, первое мероприятие сезона летних конференций. На шоу, которое вел Джефф Кили, ожидалось два больших показа: геймплей Mortal Kombat 1 и Alan Wake 2. Долгожданная игра от Remedy выполнила обещанное, но некоторые фанаты остались в ожидании большего.

В связи с этим компания Remedy объяснила, почему геймплей Alan Wake 2 на Summer Game Fest был таким коротким. А именно, директор по коммуникациям Томас Пуха пояснил ситуацию в сообщении, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Появление Alan Wake 2 на Summer Game Fest стало для нас относительно запоздалым, поэтому мы изо всех сил старались снять геймплей нашей демо-версии, которая за считанные минуты представила бы, о чем игра. Вообще-то это очень сложно сделать, потому что миссии очень длинные.



Продолжением Summer Game Fest является Play Days - двухдневное мероприятие, на котором прессе показывают несколько игр. Там будет наша демо-версия. Зачем нам показывать длинную демо-версию на стриме? Признаю, такое решение немного сбивает с толку. Поэтому на Play Days мы покажем тридцатиминутное демо для прессы.

Очевидно, что Remedy просто не смогла показать на Summer Game Fest получасовую демонстрацию игрового процесса.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.