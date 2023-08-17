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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 520 оценок

Remedy отложила выход Alan Wake 2 на 10 дней, чтобы избежать столкновения с крупными релизами октября

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butcher69
Новости

Компания Remedy объявила о 10-дневной задержке выхода горячо ожидаемой игры Alan Wake 2. Игра должна была выйти 17 октября, но теперь она будет представлена 27 октября.

В своем заявлении компания Remedy отметила, что октябрь был переполнен играми, и она хотела дать игрокам больше времени, чтобы успеть поиграть во все игры.

"Октябрь - замечательный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что перенос даты позволит всем желающим насладиться своими любимыми играми", - заявила Remedy.

Alan Wake 2 должна была выйти на той же неделе, что иSpider-Man 2 от Insomniac. В 2010 году продажи первой Alan Wake пострадали из-за того, что она вышла на той же неделе, что и гигантская Red Dead Redemption от Rockstar.

Октябрь 2023 года также ознаменуется выходом игр Forza Motorsport от Microsoft, Assassin's Creed Mirage от Ubisoft, Super Mario Bros. Wonder от Nintendo и, по некоторым данным, Sonic Stadium от Sega.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Алексей20112

А напишите кто нибудь, копаться не хочу, локализация будет? или через гейм войс опять?

0
FlexGum

У ремеди не было ру озвучки с макс пейна 2. Только сабы

0
Алексей20112 FlexGum

Так а сабы то будут?

0
RickeyIMBA Алексей20112

Вроде да, но даже если нет быстро должны перевести это же не опер ворлд игра и не старфилд с миллионом диалогов

0
Freund Benno

Выпустили бы раньше тогда

0
Scorpion_GamePlay

Зря, если ваша игра отличная и её любят, то купят все кому она нравится.

-1
Protocol10

В бизнесе вам делать нечего с такими убеждениями.

0
Иван Пиво

А шо с отображением изображений

-2
ForsakenOne

Учитывая что нужно играть за бибизяну, а по ощущениям за Алана будет 10% игры судя из трейлеров, то пусть выпускают в окно релизов, чтобы могли позорно оправдаться почему их игра про бибизяну провалилась.

-2
Max Dibister

О, фашик вылез

0
Protocol10

хороший ли в игре графике?

-7