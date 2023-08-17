Remedy отложила выход Alan Wake 2 на 10 дней, чтобы избежать столкновения с крупными релизами октября

Компания Remedy объявила о 10-дневной задержке выхода горячо ожидаемой игры Alan Wake 2. Игра должна была выйти 17 октября, но теперь она будет представлена 27 октября.
В своем заявлении компания Remedy отметила, что октябрь был переполнен играми, и она хотела дать игрокам больше времени, чтобы успеть поиграть во все игры.
"Октябрь - замечательный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что перенос даты позволит всем желающим насладиться своими любимыми играми", - заявила Remedy.
Alan Wake 2 должна была выйти на той же неделе, что иSpider-Man 2 от Insomniac. В 2010 году продажи первой Alan Wake пострадали из-за того, что она вышла на той же неделе, что и гигантская Red Dead Redemption от Rockstar.
Октябрь 2023 года также ознаменуется выходом игр Forza Motorsport от Microsoft, Assassin's Creed Mirage от Ubisoft, Super Mario Bros. Wonder от Nintendo и, по некоторым данным, Sonic Stadium от Sega.
А напишите кто нибудь, копаться не хочу, локализация будет? или через гейм войс опять?
У ремеди не было ру озвучки с макс пейна 2. Только сабы
Так а сабы то будут?
Вроде да, но даже если нет быстро должны перевести это же не опер ворлд игра и не старфилд с миллионом диалогов
Выпустили бы раньше тогда
Зря, если ваша игра отличная и её любят, то купят все кому она нравится.
В бизнесе вам делать нечего с такими убеждениями.
А шо с отображением изображений
Учитывая что нужно играть за бибизяну, а по ощущениям за Алана будет 10% игры судя из трейлеров, то пусть выпускают в окно релизов, чтобы могли позорно оправдаться почему их игра про бибизяну провалилась.
О, фашик вылез
хороший ли в игре графике?