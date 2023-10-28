Remedy поблагодарила Epic Games за огромную поддержку, оказанную во время разработки Alan Wake 2

После 13 лет ожидания вчера наконец-то состоялся релиз Alan Wake 2. Игра вышла на PS5, Xbox Series и ПК, причем на последней платформе она стала эксклюзивом для Epic Games Store, но на то есть веские причины.
Epic Games финансировала разработку Alan Wake 2, а это значит, что игра существует во многом благодаря поддержке компании. Теперь, когда игра вышла, Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy, написал в социальных сетях благодарность Epic за поддержку, которую она оказала студии.
Спасибо издательству Epic Publishing. Они позволили нам сделать ту игру, которую мы хотели, поддерживая нас без компромиссов, - написал Пуха. В частности, производственная команда Epic Games отлично справилась с Alan Wake 2: им действительно было не все равно.
Я никогда не читал столько хороших отзывов о каждом этапе разработки и никогда не видел, чтобы разработчики так часто и последовательно тестировали игру.
О роли Epic Games как компании, продюсирующей Alan Wake 2, заговорили еще в начале 2021 года, и, судя по качеству сиквела, сотрудничество двух компаний, безусловно, окупилось.
Раньше они говорили - утечка памяти, теперь говорят покупайте ссд лучше м2
Как ты умудрился связать утечку памяти, когда приложение не может выгружать ненужные данные из памяти, что, соответственно, приводит к 100% крашу и ссд?
Главное спасибо что денег на дуню зажали :)
В свое время на момент выхода первая часть была для мощных для того времени пк. Может даже о ней вспомнили когда её Эпик Геймс раздали вместе с American Nightmares
В смысле? Первую часть спокойно на GeForce GT 240 прошёл.
эта карта появилась лет через 10 после выпуска игры
В 2012 году игра вышла на ПК. А GT 240 уже на тот момент мусором была.
ясно
670-ая в 2012г была норм(у меня была)
даже стримы по ней трудно смотреть,какая то психоделика, зеленый слоник и то проще)
Эпики действительно молодцы. Профинансировали Remedy, спасли их от банкротства, и только благодаря этому появился Alan Wake 2. Если бы не эпики, ремеди давно загнулись бы. Или делали бы простенькие проекты уровня инди, на большее просто денег нет. Тем не менее, Alan Wake 2 не стоит того, чтобы в него играть. Геймплейно всё такой же слабенький невзрачный проект как и первая часть. Из качественного здесь есть только сюжет и графон. На самом деле печально, что геймплей остался на уровне первой части.
Ведь были же Control и Quantum Break, где Remedy показали, что умеют делать крутой современный новый геймплей. После них игровой процесс Alan Wake 2 смотрится весьма странно, мягко говоря.
Каждая американская игровая студия, получившая статус AAА, передала написание сюжета и персонажей своих игр на аутсорсинг этой дерьмовой компании, которая очищает и «диверсифицирует» игры, чтобы они были более «прогрессивными». Пишут что гг изначально хотели сделать белого мужика из фбр, но кампания настояла на репрезентативной черной женщине гг возможно по сюжету которая будет еще и лезбиянкой
Игра в начале меня сильно заинтересовала и заинтриговала, но чем дальше я ее проходил, тем больше убеждался какая она нудная душнила с перемудренным сюжетом. ИМХО
Перемудрённый сюжет - это плюс, а не минус.
Все хорошо в меру. В общим, мне не понравилось. Первый Alan Wake был для меня не плох, этот - нет.
Да это точно, за афро-американку кое-как в начале поиграешь, ещё потянет, а потом такая душнина за Алана Вейка играть, да и враги какие-то сюрреалистичные уж слишком, призраки, короче в топку эту тягомотину.
1 часть однозначно была шедевр.
А игроки - точно не поблагодарят.