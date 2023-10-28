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Alan Wake 2 27.10.2023
7.9 788 оценок

Remedy поблагодарила Epic Games за огромную поддержку, оказанную во время разработки Alan Wake 2

Gruz_
Новости

После 13 лет ожидания вчера наконец-то состоялся релиз Alan Wake 2. Игра вышла на PS5, Xbox Series и ПК, причем на последней платформе она стала эксклюзивом для Epic Games Store, но на то есть веские причины.

Epic Games финансировала разработку Alan Wake 2, а это значит, что игра существует во многом благодаря поддержке компании. Теперь, когда игра вышла, Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy, написал в социальных сетях благодарность Epic за поддержку, которую она оказала студии.

Спасибо издательству Epic Publishing. Они позволили нам сделать ту игру, которую мы хотели, поддерживая нас без компромиссов, - написал Пуха. В частности, производственная команда Epic Games отлично справилась с Alan Wake 2: им действительно было не все равно.

Я никогда не читал столько хороших отзывов о каждом этапе разработки и никогда не видел, чтобы разработчики так часто и последовательно тестировали игру.

О роли Epic Games как компании, продюсирующей Alan Wake 2, заговорили еще в начале 2021 года, и, судя по качеству сиквела, сотрудничество двух компаний, безусловно, окупилось.

-9
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Раньше они говорили - утечка памяти, теперь говорят покупайте ссд лучше м2

0
wianewa

Как ты умудрился связать утечку памяти, когда приложение не может выгружать ненужные данные из памяти, что, соответственно, приводит к 100% крашу и ссд?

-1
worys

Главное спасибо что денег на дуню зажали :)

-1
sergeu78

В свое время на момент выхода первая часть была для мощных для того времени пк. Может даже о ней вспомнили когда её Эпик Геймс раздали вместе с American Nightmares

-1
warp 37

В смысле? Первую часть спокойно на GeForce GT 240 прошёл.

5
sergeu78 warp 37

эта карта появилась лет через 10 после выпуска игры

-4
warp 37 sergeu78

В 2012 году игра вышла на ПК. А GT 240 уже на тот момент мусором была.

-1
sergeu78 warp 37

ясно

-2
DEDGAMER warp 37

670-ая в 2012г была норм(у меня была)

0
SULIK 712

даже стримы по ней трудно смотреть,какая то психоделика, зеленый слоник и то проще)

-1
Janekste

Эпики действительно молодцы. Профинансировали Remedy, спасли их от банкротства, и только благодаря этому появился Alan Wake 2. Если бы не эпики, ремеди давно загнулись бы. Или делали бы простенькие проекты уровня инди, на большее просто денег нет. Тем не менее, Alan Wake 2 не стоит того, чтобы в него играть. Геймплейно всё такой же слабенький невзрачный проект как и первая часть. Из качественного здесь есть только сюжет и графон. На самом деле печально, что геймплей остался на уровне первой части.

Ведь были же Control и Quantum Break, где Remedy показали, что умеют делать крутой современный новый геймплей. После них игровой процесс Alan Wake 2 смотрится весьма странно, мягко говоря.

-2
Madiark
-3
Madiark

Каждая американская игровая студия, получившая статус AAА, передала написание сюжета и персонажей своих игр на аутсорсинг этой дерьмовой компании, которая очищает и «диверсифицирует» игры, чтобы они были более «прогрессивными». Пишут что гг изначально хотели сделать белого мужика из фбр, но кампания настояла на репрезентативной черной женщине гг возможно по сюжету которая будет еще и лезбиянкой

-6
Koyaniskaci

Игра в начале меня сильно заинтересовала и заинтриговала, но чем дальше я ее проходил, тем больше убеждался какая она нудная душнила с перемудренным сюжетом. ИМХО

-4
DmitriyKats

Перемудрённый сюжет - это плюс, а не минус.

1
Koyaniskaci DmitriyKats

Все хорошо в меру. В общим, мне не понравилось. Первый Alan Wake был для меня не плох, этот - нет.

2
DEDGAMER Koyaniskaci

Да это точно, за афро-американку кое-как в начале поиграешь, ещё потянет, а потом такая душнина за Алана Вейка играть, да и враги какие-то сюрреалистичные уж слишком, призраки, короче в топку эту тягомотину.

1 часть однозначно была шедевр.

0
warp 37

А игроки - точно не поблагодарят.

-6