Remedy подала заявку на товарный знак Alan Wake's Return - спустя 10 лет после первой попытки

В 2016 году Remedy уже регистрировала товарный знак «Alan Wake's Return», что вызвало ажиотаж среди фанатов. Тогда Сэм Лейк лично пояснил: знак был нужен не для новой игры, а для серии видеороликов внутри Quantum Break. Юридическая защита названия — и не более.

Однако в 2026 году ситуация выглядит иначе. Срок действия того товарного знака истёк в начале сентября, и Remedy не стала его продлевать, хотя уведомление о необходимости продления было получено ещё в 2025 году. Вместо этого студия дождалась истечения и подала новую заявку — с изменёнными классами.

Среди нововведений:

Класс 028 (игрушки) заменён на класс 016 (печатные материалы) и класс 025 (одежда) .

заменён на и . Класс 041 (мультимедийные услуги) остался без изменений.

(мультимедийные услуги) остался без изменений. Класс 09 теперь охватывает гораздо больше деталей, чем в 2016 году.

Расширение классов может указывать на то, что Remedy планирует защитить название для более широкого спектра продуктов — от книг и одежды до мультимедиа. Это может быть связано с недавним партнёрством студии с Annapurna для выпуска фильмов по вселенным Alan Wake и Control.

Вероятность того, что Alan Wake's Return окажется игрой, примерно равна вероятности обратного. С одной стороны, Remedy давно намекает на продолжение истории Алана Уэйка. С другой — новая заявка может быть просто юридической страховкой для будущих фильмов, сериалов или мерчандайза.

Пока официальных заявлений от Remedy или Сэма Лейка не поступало. Возможно, нам снова придётся ждать комментария от создателя, чтобы понять, что именно скрывается за возвращением товарного знака.