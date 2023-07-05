Remedy поделилась атмосферными кадрами захвата движений для Alan Wake 2 ©

Финская студия Remedy раскрывает новые закулисные подробности разработки долгожданного сиквела Alan Wake. В рамках отдельного интервью последнего номера журнала Play Magazine разработчики поделились несколькими кадрами процесса захвата движений, которое уже на этой стадии получились очень атмосферными и пугающими. Вместе с Remedy раскрыла дополнительные детали самого процесса создания Alan Wake 2.

На опубликованных снимках можно увидеть руководителя студия Сэма Лейка, который участвует в настройке освещения для сцены, а вместе с ними засветился известный актер английского дубляжа Даг Кокл. Ему как раз накладывают грим для его жуткого образа.

Как отмечают в Remedy, для создания Alan Wake 2 студия часто прибегает к своему прошлому опыту с Control, поэтому для новой игры используют сцены снятые вживую с актерами. Полученные кадры игроки смогут увидеть, как в сюжетных заставках, так и во время обычного игрового процесса. Этот подход позволил разработчикам подчеркнуть необычную задумку игры, которая олицетворяет обычный и потусторонний мир. По словам авторов в таких кадрах они практически не прибегают к компьютерным эффектами, опираясь только на практические визуальные эффекты.

Сиквел Alan Wake выходит уже этой осенью. Релиз игры запланирован на 17 октября для ПК, PS5 и Xbox Series S|X.