Remedy поделилась подробностями физических изданий Alan Wake 2

Remedy Entertainment и Epic Games объявили о выпуске не одного, а двух эксклюзивных физических изданий для отмеченной наградами Alan Wake 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Физические издания Alan Wake 2 обещают предоставить не просто игру, но и набор предметов коллекционирования и эксклюзивного контента, который улучшит общее впечатление. Включение Alan Wake Remastered дает вам возможность вернуться в славную игровую эпоху 2010 года с графическими обновлениями текущего поколения, позволяя игрокам испытать или вернуться к тому, где все начиналось, прежде чем погрузиться в новые главы истории Алана Уэйка.
Физическое делюкс-издание помимо базовой игры включает в себя множество дополнений:
- Expansion Pass: два дополнения – Night Springs и The Lake House.
- Alan Wake Remastered: цифровое издание получившей признание критиков оригинальной игры.
- Цифровые делюкс-предметы в игре: уникальные скины персонажей и амулет-фонарь для Саги.
- Двусторонний чехол с эксклюзивным артом.
Выпуск физического делюкс-издания запланирован на 22 октября 2024 года.
Физическое лимитированное коллекционное издание Alan Wake 2 включает все преимущества делюкс-издания, а также уникальные предметы коллекционирования:
- Функциональная реплика лампы Alan Wake's Angel.
- Набор значков Coffee World и брелок Ocean View Hotel.
- Артбук Alan Wake 2.
- Индивидуально разработанная коллекционная коробка.
Выпуск физического ограниченного коллекционного издания запланирован на декабрь 2024 года.
Это просто отлично в коллекцию к 1 части, вот только, надписей бы поменьше на обложке.
Согласен эти отзывы лепят также как и Witcher 3 Тоже на диске это было даже на ps5 будто никто незнает что это за игру покупает потребитель и какая оно великая . Одно радует то что всëтаки выйдет на диске не каркас игры а уже полная версия с патчами на борту
Нафиг такая коллекция, продались наняли свит бейби.