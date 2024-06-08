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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 286 оценок

Remedy поделилась подробностями физических изданий Alan Wake 2

monk70
Новости

Remedy Entertainment и Epic Games объявили о выпуске не одного, а двух эксклюзивных физических изданий для отмеченной наградами Alan Wake 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Физические издания Alan Wake 2 обещают предоставить не просто игру, но и набор предметов коллекционирования и эксклюзивного контента, который улучшит общее впечатление. Включение Alan Wake Remastered дает вам возможность вернуться в славную игровую эпоху 2010 года с графическими обновлениями текущего поколения, позволяя игрокам испытать или вернуться к тому, где все начиналось, прежде чем погрузиться в новые главы истории Алана Уэйка.

Физическое делюкс-издание помимо базовой игры включает в себя множество дополнений:

  • Expansion Pass: два дополнения – Night Springs и The Lake House.
  • Alan Wake Remastered: цифровое издание получившей признание критиков оригинальной игры.
  • Цифровые делюкс-предметы в игре: уникальные скины персонажей и амулет-фонарь для Саги.
  • Двусторонний чехол с эксклюзивным артом.

Выпуск физического делюкс-издания запланирован на 22 октября 2024 года.

Физическое лимитированное коллекционное издание Alan Wake 2 включает все преимущества делюкс-издания, а также уникальные предметы коллекционирования:

  • Функциональная реплика лампы Alan Wake's Angel.
  • Набор значков Coffee World и брелок Ocean View Hotel.
  • Артбук Alan Wake 2.
  • Индивидуально разработанная коллекционная коробка.

Выпуск физического ограниченного коллекционного издания запланирован на декабрь 2024 года.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kenn1y

Это просто отлично в коллекцию к 1 части, вот только, надписей бы поменьше на обложке.

1
Punisher1

Согласен эти отзывы лепят также как и Witcher 3 Тоже на диске это было даже на ps5 будто никто незнает что это за игру покупает потребитель и какая оно великая . Одно радует то что всëтаки выйдет на диске не каркас игры а уже полная версия с патчами на борту

-1
kotasha

Нафиг такая коллекция, продались наняли свит бейби.

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