Remedy поделилась подробностями и ключевым артом Alan Wake 2 ©

Директор по коммуникациям Remedy Entertainment Томас Пуха в блоге PlayStation рассказал больше информации о грядущей хоррор-игре на выживание Alan Wake 2. Несмотря на то, что она объявлена продолжением любимой студией Alan Wake, Пуха сказал, что людям, которые пропустили оригинальную игру или обновленный выпуск 2021 года, не нужно беспокоиться о том, что они не знают события первой части.

«Для нас было важно создать доступный опыт для новых игроков, не забывая при этом о наших давних поклонниках», — сказал Пуха. «Другим ключевым принципом для нас было обеспечение соблюдения фундаментальных принципов ужасов выживания: сделать игровой процесс сложным для опытных игроков, но достаточно простым для навигации для тех, кто хочет сосредоточиться на наслаждении богатой, многослойной историей игры».

В грядущем сиквеле вам предстоит исследовать несколько различных локаций: культовый вымышленный вашингтонский город Брайт-Фолс (который служил основным местом действия первой игры), первобытный лес, окружающий озеро Коулдрон, и полуразрушенный муниципалитет под названием Уотери. Есть еще Темное Место, эта изменчивая реальность, в которой оказывается Уэйк.

Вы также можете выбрать между Уэйком или совершенно новым игровым персонажем, опытным агентом ФБР Сагой Андерсон. Рассказы двух персонажей переплетаются друг с другом в Alan Wake 2, сказал Пуха, в том, что описывается как чрезвычайно атмосферная история, которая идет темными и тревожными путями.

«После того, как произошли определенные события, фанаты могут воспроизводить соответствующие истории Уэйка и Андерсона в любом порядке, который они выберут», — пишет Пуха в блоге PlayStation. «Их путешествия перекликаются и предвосхищают друг друга в этой напряженной атмосферной истории, которая ведет игроков по двум разным темным и тревожным путям. Мы рады предоставить игрокам возможность решить, как испытать историю Alan Wake 2».

«Андерсон, опытный агент ФБР с репутацией специалиста по раскрытию невозможных дел, прибывает [в Брайт-Фолс] для расследования убийств», — пишет Пуха. «Вскоре события превращаются в кошмар, когда она обнаруживает страницы ужасной истории, которые начинают сбываться вокруг нее. Каким-то образом события, кажется, ведут к Алану Уэйку, писателю ужасов, который пропал без вести 13 лет назад».