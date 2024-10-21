Remedy подробнее рассказала о содержании юбилейного обновления для Alan Wake 2

Завтра нас ждет выпуск The Lake House, второго крупного дополнения для Alan Wake 2. Однако это будет не единственная новинка в игре, Remedy также представила обновление к юбилею с несколькими улучшениями, которое будет доступно всем бесплатно.

По словам Remedy, это будет «крупнейшее на сегодняшний день добавление улучшений и возможностей доступности в игру». Это обновление направлено на добавление настроек, которые так востребованы сообществом.

Одной из новых функций станет возможность инвертировать ось X на мыши и управлении. Кроме того, игроки PlayStation теперь смогут использовать движение гироскопа контроллера для прицеливания. Тактильная обратная связь контроллера, которая раньше работала только с оружием, теперь также была расширена до лечебных и метательных предметов.

Наконец, в игре также появится меню помощи, в котором будет несколько опций для изменения игрового процесса. Среди настроек игрокам будут доступны:

Быстрый поворот

Автоматическое завершение QTE

Нажатие кнопок одним касанием

Зарядка оружия одним касанием

Лечебные предметы одним касанием

Изменение света с помощью нажатия

Неуязвимость игрока

Бессмертие игрока

Убийство одним выстрелом

Бесконечные боеприпасы

Бесконечные батарейки для фонарика

DLC The Lake House выйдет завтра, 22 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.