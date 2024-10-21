Remedy подробнее рассказала о содержании юбилейного обновления для Alan Wake 2

Завтра нас ждет выпуск The Lake House, второго крупного дополнения для Alan Wake 2. Однако это будет не единственная новинка в игре, Remedy также представила обновление к юбилею с несколькими улучшениями, которое будет доступно всем бесплатно.
По словам Remedy, это будет «крупнейшее на сегодняшний день добавление улучшений и возможностей доступности в игру». Это обновление направлено на добавление настроек, которые так востребованы сообществом.
Одной из новых функций станет возможность инвертировать ось X на мыши и управлении. Кроме того, игроки PlayStation теперь смогут использовать движение гироскопа контроллера для прицеливания. Тактильная обратная связь контроллера, которая раньше работала только с оружием, теперь также была расширена до лечебных и метательных предметов.
Наконец, в игре также появится меню помощи, в котором будет несколько опций для изменения игрового процесса. Среди настроек игрокам будут доступны:
- Быстрый поворот
- Автоматическое завершение QTE
- Нажатие кнопок одним касанием
- Зарядка оружия одним касанием
- Лечебные предметы одним касанием
- Изменение света с помощью нажатия
- Неуязвимость игрока
- Бессмертие игрока
- Убийство одним выстрелом
- Бесконечные боеприпасы
- Бесконечные батарейки для фонарика
DLC The Lake House выйдет завтра, 22 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Там были QTE!? Кажется уже лет 10 понятно, что это была очень неудачная идея...
Ру озвучка выйдет, тогда и поиграю)
Т.е уже даже для них дошло, что в это унылое, повесточное уг тяжело играть и они просто вшили читы🤣
Я прошел эту игру вдоль и поперек. Я понимаю , о вкусах не спорят. Мне игра понравилась. И очень. Но, блин, я увидел за всю игру только одну повесточную часть - это глупое высказывание о доминации белых мужчин чуть ли не в конце повествования, сказанное Сагой. Если я не прав, с удовольствием выслушаю где.
Ну все, раз в конце, то не считается
Put in high low
просто ты без интеллекта // Vengel Bryde
Забей, этот боец диванный под каждым постом Алана Вейка постит свои боевые картинки.
А на тему той фразы, она была сказана не Сагой, а "темной сущностью" в ее обличие, и она (Сага) тут же сопротивляется ее словам, что как бы намекает, что разработчики осуждают любой негатив в сторону людей.