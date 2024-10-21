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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 438 оценок

Remedy подробнее рассказала о содержании юбилейного обновления для Alan Wake 2

monk70
Новости

Завтра нас ждет выпуск The Lake House, второго крупного дополнения для Alan Wake 2. Однако это будет не единственная новинка в игре, Remedy также представила обновление к юбилею с несколькими улучшениями, которое будет доступно всем бесплатно.

По словам Remedy, это будет «крупнейшее на сегодняшний день добавление улучшений и возможностей доступности в игру». Это обновление направлено на добавление настроек, которые так востребованы сообществом.

Одной из новых функций станет возможность инвертировать ось X на мыши и управлении. Кроме того, игроки PlayStation теперь смогут использовать движение гироскопа контроллера для прицеливания. Тактильная обратная связь контроллера, которая раньше работала только с оружием, теперь также была расширена до лечебных и метательных предметов.

Наконец, в игре также появится меню помощи, в котором будет несколько опций для изменения игрового процесса. Среди настроек игрокам будут доступны:

  • Быстрый поворот
  • Автоматическое завершение QTE
  • Нажатие кнопок одним касанием
  • Зарядка оружия одним касанием
  • Лечебные предметы одним касанием
  • Изменение света с помощью нажатия
  • Неуязвимость игрока
  • Бессмертие игрока
  • Убийство одним выстрелом
  • Бесконечные боеприпасы
  • Бесконечные батарейки для фонарика

DLC The Lake House выйдет завтра, 22 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Там были QTE!? Кажется уже лет 10 понятно, что это была очень неудачная идея...

0
Dark1994

Ру озвучка выйдет, тогда и поиграю)

0
Диванный Боец
Неуязвимость игрока
Бессмертие игрока
Убийство одним выстрелом
Бесконечные боеприпасы
Бесконечные батарейки для фонарика

Т.е уже даже для них дошло, что в это унылое, повесточное уг тяжело играть и они просто вшили читы🤣

-16
Morpex333

Я прошел эту игру вдоль и поперек. Я понимаю , о вкусах не спорят. Мне игра понравилась. И очень. Но, блин, я увидел за всю игру только одну повесточную часть - это глупое высказывание о доминации белых мужчин чуть ли не в конце повествования, сказанное Сагой. Если я не прав, с удовольствием выслушаю где.

3
Диванный Боец Morpex333
я увидел за всю игру только одну повесточную часть - это глупое высказывание о доминации белых мужчин чуть ли не в конце повествования

Ну все, раз в конце, то не считается

-1
Галлиус Ракс Диванный Боец

Put in high low

-1
Пользователь ВКонтакте

просто ты без интеллекта // Vengel Bryde

0
OnlyWatch Morpex333

Забей, этот боец диванный под каждым постом Алана Вейка постит свои боевые картинки.
А на тему той фразы, она была сказана не Сагой, а "темной сущностью" в ее обличие, и она (Сага) тут же сопротивляется ее словам, что как бы намекает, что разработчики осуждают любой негатив в сторону людей.

-1