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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 538 оценок

Remedy показала, как изменился хоррор Alan Wake 2 за три года разработки

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Gutsz
Новости

На The Game Awards в 2021 году Remedy Entertainment официально анонсировала долгожданное продолжение психологического триллера Alan Wake. Сиквел пережил тернистый путь разработки и несколько трансформаций, которые в итоге сделали его полноценным хоррором с элементами мистики, детектива и выживания. Авторы Alan Wake 2 наглядно показали, как изменилась игра за три года активной разработки.

Студия Remedy в своих социальных сетях опубликовала несколько новых изображений Alan Wake 2. Свежие иллюстрации показывают сравнение игры на раннем этапе разработки в сентябре 2020 года и билд хоррора за тот же месяц, но уже в 2023 году. Как показывают скриншоты, первая версия игры визуально кардинально отличается от её финального билда из-за отсутствия текстур.

Новая публикация от разработчиков также дает понять, что хоррор перед своим официальным анонсом находился в производстве около 1,5 года. За это время авторы могли сильно улучшить качество моделей и доработать графическую составляющую.

Alan Wake 2 должен выйти в релиз уже 27 октября на ПК, PS5 и XSX|S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
imizaka

Я видел уже этого автора, постоянно воду льет в новостях!

"Первая версия игры визуально кардинально отличается от её финального билда из-за отсутствия текстур"

Да ну?😲

6
ПетроНепетро
За это время авторы могли сильно улучшить качество моделей и доработать графическую составляющую.

27+ придётся провести самостоятельную инспекцию.

0
kolinmah

В какие системки у игрули?

0
211186

Недавно перепрошел первую часть. Не скажу что прям игра вау и не жду чего-то сверхъестественного от второй части. Вот контрол прям зашёл, в своё время на платину закрыл

-1
Кей Овальд

Сурово.

-1
СССР2

Мне вот думается, зря они экспериментировали с Квантум и Котрол. Разумеется, они хотели своим талантом сделать нечто другое, и эти игры достойные, но... Достойные как не замена Алан Вейк (вершина Ремеди), а как некий сторонний объект. Примерно в случи с Фром Софтвэр. Между ОСНОВНЫМ делом, Соулслайками, выпускают Armored Core

-1