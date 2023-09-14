Remedy показала, как изменился хоррор Alan Wake 2 за три года разработки

На The Game Awards в 2021 году Remedy Entertainment официально анонсировала долгожданное продолжение психологического триллера Alan Wake. Сиквел пережил тернистый путь разработки и несколько трансформаций, которые в итоге сделали его полноценным хоррором с элементами мистики, детектива и выживания. Авторы Alan Wake 2 наглядно показали, как изменилась игра за три года активной разработки.
Студия Remedy в своих социальных сетях опубликовала несколько новых изображений Alan Wake 2. Свежие иллюстрации показывают сравнение игры на раннем этапе разработки в сентябре 2020 года и билд хоррора за тот же месяц, но уже в 2023 году. Как показывают скриншоты, первая версия игры визуально кардинально отличается от её финального билда из-за отсутствия текстур.
Новая публикация от разработчиков также дает понять, что хоррор перед своим официальным анонсом находился в производстве около 1,5 года. За это время авторы могли сильно улучшить качество моделей и доработать графическую составляющую.
Alan Wake 2 должен выйти в релиз уже 27 октября на ПК, PS5 и XSX|S.
Я видел уже этого автора, постоянно воду льет в новостях!
"Первая версия игры визуально кардинально отличается от её финального билда из-за отсутствия текстур"
Да ну?😲
27+ придётся провести самостоятельную инспекцию.
В какие системки у игрули?
Недавно перепрошел первую часть. Не скажу что прям игра вау и не жду чего-то сверхъестественного от второй части. Вот контрол прям зашёл, в своё время на платину закрыл
Сурово.
Мне вот думается, зря они экспериментировали с Квантум и Котрол. Разумеется, они хотели своим талантом сделать нечто другое, и эти игры достойные, но... Достойные как не замена Алан Вейк (вершина Ремеди), а как некий сторонний объект. Примерно в случи с Фром Софтвэр. Между ОСНОВНЫМ делом, Соулслайками, выпускают Armored Core