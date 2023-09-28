Remedy показала Шона Эшмора из Quantum Break в роли шерифа Тима Брейкера в Alan Wake 2

Remedy Entertainment занимается созданием видеоигр на протяжении десятилетий, но только самые последние из них, Alan Wake и Control, являются частью Remedy Universe. По очень простой причине: именно они владеют этой ИС. Quantum Break, выпущенная на Xbox One в 2016 году, принадлежит Microsoft, поэтому не является частью этой вселенной. Как и Max Payne, которая принадлежит Take-Two и Rockstar.
Несмотря на это, Шон Эшмор, исполнитель главной роли в Quantum Break, появится в Alan Wake 2 в новой роли шерифа Тима Брейкера, о чём уже сообщалось ранее. Сегодня Remedy в социальных сетях показала, как будет выглядеть Эшмор в грядущем хорроре и немного рассказала его предысторию.
Тим Брейкер — шериф полицейского департамента Брайт-Фолс, двоюродный брат бывшего шерифа Сары Брейкер. Он честен и добродушен, справедливо справляется с любыми спорами и преступлениями в маленьком городке, хотя предпочитает поддерживать мир, а не обеспечивать соблюдение закона. Он твердо верит в сверхъестественное, что делает его немного странным, но он все равно очень нравится горожанам.
Суров.
хорошо обыграли. квантовый брейкер)) вообще лэйк очень верен своим актерам.
у ремеди после бабла от эпиков за эксклюзивность контрола, за раздачу контрола, за вторую раздачу контрола, за экскоюзивность ремастера алана уэйка, за спонсирование и эксклюзивность алана уэйка2 нет денег на то, чтобы купить права у майков и роков? позор
Вот ты гений. Жаль ты забыл, что эти компании еще должны ХОТЕТЬ ПРОДАВАТЬ ПРАВА. Это не работает так как ты думаешь "Эй привет мы тут заработали денег, вот вам пару миллионов отдайте права".
Microsoft кстати уже и так подарили Alan Wake им.
Тем более, что Rockstar уже подписали Remedy на ремейки Максов, ведь знают, что это потенциально сильная франшиза в плане денег и смысла продавать права нет.