Remedy представила нового персонажа Alan Wake 2, агента ФБК, которую играет Янина Гаванкар

Alan Wake 2 не просто продвинет историю серии вперед — будучи следующей частью общей вселенной, включающей в себя как Control, так и Alan Wake, называемой Remedy Connected Universe, предстоящее продолжение хоррора на выживание также будет еще больше расширять эту вселенной и даже подготовит почву для Control 2. Это, конечно, означает, что мы можем ожидать увидеть элементы повествования, которые будут напрямую связаны с знаменитой игрой Remedy Entertainment 2019 года, одна из которых была официально представлена.
Remedy Entertainment представила нового персонажа, который сыграет роль в Alan Wake 2. Ее зовут Киран Эстевес, ее играет Янина Гаванкар (известная по Star Wars Battlefront 2, Forspoken). Она является агентом Федерального бюро контроля, агентство, которое поклонникам Control будет хорошо знакомо.
По словам Remedy, во время событий Alan Wake 2 штаб-квартира ФБК в настоящее время закрыта «из-за внутренней чрезвычайной ситуации» – по всей вероятности, это отсылка к событиям Control и их последствиям – в результате чего агент Эстевес «осталась без особой поддержки и помощи».
В то же время, однако, это означает, что теперь она также сама делает все возможное, и поскольку она и ее команда продолжают пытаться «сдерживать все параестественные явления», она будет вынуждена «поступать правильно и защищать тех, кто в этом нуждается больше всего».
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Remedy подтвердила, что хотя на PS5 и Xbox Series X будет работать режим производительности, на Xbox Series S его не будет.
Симпатичная цыганка 😊может даже кому и погадает в игре, негритянка из фбр тоже ничего, Алан вот только нисколько не изменился.
Да, в ДЛС про Алана она фигурировала. Я думал именно за неё и будем играть.
ФБК? Навальнистка что ли?
Полностью повторил его путь