Remedy представили обновлённый внешний вид официантки закусочной Oh Deer Diner в Alan Wake 2 Роуз Маригольд

До выхода ожидаемого хоррора на выживание Alan Wake 2 остаётся неделя, и разработчики из Remedy не перестают подогревать интерес к игре. Недавно создатели представили обновлённый внешний вид официантки Роуз Маригольд из закусочной Oh Deer Diner.
Роуз не просто официантка в закусочной Oh Deer Diner, она самая большая поклонница Алана Уэйка. Она всегда весела и ярка, хотя ее странная отстраненность от реальности только усилилась после непродолжительного воздействия Темного Присутствия. По своей сути она по-прежнему прежде всего добра и обладает сильными моральными принципами. У нее есть вторая работа в доме престарелых Валгалла, где она заботится о пациентах.
Не, ну прям разные люди!
Странно что в черный не перекрасили
А какой был первый вариант?
щас на милфу тянет
На Ивонн Страховски похожа.
Это Элой?
Рожа бабищи-феминистки
разве такая может быть поклонницей какого либо писателя.В первой части она была хрупкой застенчивой особой которая наверное все свободное время проводит за чтением книжек
У этой же,ну реально мужланское лицо