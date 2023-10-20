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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 573 оценки

Remedy представили обновлённый внешний вид официантки закусочной Oh Deer Diner в Alan Wake 2 Роуз Маригольд

monk70
Новости

До выхода ожидаемого хоррора на выживание Alan Wake 2 остаётся неделя, и разработчики из Remedy не перестают подогревать интерес к игре. Недавно создатели представили обновлённый внешний вид официантки Роуз Маригольд из закусочной Oh Deer Diner.

Роуз не просто официантка в закусочной Oh Deer Diner, она самая большая поклонница Алана Уэйка. Она всегда весела и ярка, хотя ее странная отстраненность от реальности только усилилась после непродолжительного воздействия Темного Присутствия. По своей сути она по-прежнему прежде всего добра и обладает сильными моральными принципами. У нее есть вторая работа в доме престарелых Валгалла, где она заботится о пациентах.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Не, ну прям разные люди!

4
Сунь хунь

Странно что в черный не перекрасили

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

А какой был первый вариант?

1
Sweet Cake
2
МАХАН МАХАНОВИЧ Sweet Cake

щас на милфу тянет

0
X_O_F

На Ивонн Страховски похожа.

0
Tabletka_aspirina

Это Элой?

-1
Lex Slim

Рожа бабищи-феминистки

разве такая может быть поклонницей какого либо писателя.В первой части она была хрупкой застенчивой особой которая наверное все свободное время проводит за чтением книжек

У этой же,ну реально мужланское лицо

-1