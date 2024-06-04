Remedy пригласила игроков на презентацию дополнения The Night Springs для Alan Wake 2

Похоже, Remedy Entertainment готова представить первое дополнение для Alan Wake 2. Студия опубликовала четкое приглашение. Компания опубликовала сообщение, призывающее игроков пойти в Найт-Спрингс выпить кофе 7 июня.
Принимая во внимание, что это название популярной в игровом мире телевизионной программы, которая является данью культовой Темной Зоне, а также название первого из двух расширений, действие которых происходит во вселенной, созданной Remedy, может быть вывод только один. В конце недели, вероятно, на Summer Game Fes, Remedy официально представит дополнение The Night Springs.
Ребят, можете подсказать (кто играл) - стоит пройти AW 2 вообще, если не являешься любителем Стивена Кинга, и при этом любишь психологические драмы и триллеры с глубоким сюжетом и эмоциональной отдачей (в играх / книгах / кино) ? Первую часть проходил когда-то на релизе, и не очень помню вообще, о чем там была речь... Помню только, что игра показалась "просто неплохой", не более и не менее, сильно не зацепила тогда.
Игру однозначно стоит пройти, главное пройти начало(оно довольно долгое и может показаться неинтересным) и потом игра затянет
Трудно что-то кому-то советовать, вкусы разные, угадать сложно. 2-я часть продолжает историю первой, но вводит нового главного героя - агента ФБР, за которую будешь играть пол игры. Геймплейно AW2 напоминает Resident Evil с некоторыми своими уникальными фишками. Психологическая драма тут присутствует, а вот "эмоциональная отдача" - сомнительно. Я бы посоветовал начать игру, наиграть часа 3-4 (в ней долгое начало), а затем уже решать увлекла/не увлекла.
Так если не помнишь первую часть, то перепройди чтоб освежить воспоминания. Я вот несколько дней назад впервые первую прошёл, сюжетка затягивает постепенно, последние основные эпизоды классные.
А так какой смысл начинать вторую часть если сюжета не помнишь? Это ж всё-таки продолжение
Кто что
Для начала нужно вспомнить, что было в Alan Wake 1, и еще ознакомиться с Control.