Remedy рассказала о сюжетных дополнениях для Alan Wake 2 и механике уклонений ©

Недавно разработчики из Remedy дали несколько ответов на вопросы об игре Alan Wake 2. Среди прочего, авторы раскрыли продолжительность игры.

Редакция Wccftech спросила авторов Alan Wake 2 о продолжительности игрового процесса в грядущей постановке. Оказалось, что приключение будет долгим. Это более 20 часов удовольствия, заявили разработчики из студии Remedy Entertainment.

"Время игры будет зависеть от вашего мастерства как игрока. На данный момент (игра еще не закончена, много контента еще разрабатывается) мы говорим о продолжительности более чем в 20 часов", - - заявил представитель Remedy в интервью.

Разработчики уже объявили, что после выхода Alan Wake 2 выйдут два крупных сюжетных расширения. "Их сюжет будет напоминать то, что мы уже делали раньше в Control", - сказал он.

Журналист также задал вопрос о сильной конкуренции на игровом рынке в октябре. Remedy ответила, что не беспокоится по этому поводу.

"Конкуренция не дремлет, верно? Однако наша единственная забота — предоставить вам лучшее из возможного. Это самое важное для нас".

Разработчики также объявили, что каждому персонажу назначается уникальный набор миссий (с соответствующим сюжетом). Поэтому нельзя будет выбрать разных персонажей для одной миссии. Авторы также заявили, что сильно доработали механику уклонения из первой Alan Wake.

"Мы доработали этот элемент, но в целом да, уклонение работает примерно так же, как и в Alan Wake 1. Самое главное изменение - Алан теперь в лучшей физической форме, он не постоянно задыхается". Конечно, Сага, которая является агентом ФБР, тоже сильна в бою", - сказал представитель студии.