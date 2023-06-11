Remedy рассказывает, как долго вынашивала идею сделать Alan Wake 2 при разработке Quantum Break и Control ©

На данном этапе вас не должно удивить, что миры Alan Wake 2 и Control связаны. Возможно, о вселенной Remedy Connected Universe стало известно только в 2020 году, когда расширение AWE поставило Джесси Фейден на путь столкновения с инцидентом в Брайт Фоллс, но над концепцией более широкой вселенной руководство Remedy размышляло гораздо дольше. На самом деле, именно упорные усилия студии по запуску Alan Wake 2 привели к созданию таких игр, как Quantum Break и Control.

"Сэм пытался сделать эту игру в течение 13 лет", - говорит Кайл Роули, который был ведущим дизайнером Quantum Break 2016 года, а теперь является игровым директором Alan Wake 2. "Каждый раз, когда мы начинали проект вроде Quantum Break, он начинался как Alan Wake 2 и переходил в Quantum Break. Control начинался как некая игра, связанная с Alan Wake 2, и переходил в Control. Но на этот раз мы это сделаем. Чем дольше это продолжается, тем более запутанным становится Алан. Поэтому я думаю, что сейчас как раз подходящий период времени, чтобы вытащить его и поговорить об этом".

Оригинальный Alan Wake сегодня вспоминают как одну из лучших игр для Xbox 360 - эксклюзив 2010 года, который размыл границы между сверхъестественным ужасом и остросюжетным экшеном. Игра стала любимицей критиков, но не получила тех продаж, которые требовались для немедленного сиквела. Неудачное предложение Microsoft в конечном итоге заставило Remedy переключить внимание на Джека Джойса. После Quantum Break креативный директор Remedy начал думать о том, как помочь Алану Уэйку снова выбраться из Темного места.

"Я всегда чувствовал, что мы доберемся сюда. Я никогда не отказывался от этой идеи на протяжении многих лет", - говорит Сэм Лейк. "Я был действительно очень взволнован и счастлив делать Quantum Break, счастлив делать Control, и все это, но... я всегда чувствовал, что мы не можем оставить бедного парня в Темном месте. Мы в долгу перед ним".

Оглядываясь на этот путь спустя столько лет, интересно увидеть, как решения, принятые Remedy на этом пути, определили то, по какому пути она идет сейчас. Возьмем, к примеру, Alan Wake 2, в которой есть два протагониста и параллельные сюжетные линии: Агент ФБР Сага Андерсон, расследующая серию ритуальных убийств в Брайт Фоллс, произошедших спустя 13 лет после таинственного исчезновения знаменитого писателя, и Алан Уэйк, который пытается написать свой путь из кошмарного Темного места. Но Alan Wake 2 - не первый раз, когда Remedy играет с концепцией двух героев.

"После Quantum Break возникла идея двух героев в сиквеле [Alan Wake]", — говорит Лейк. Это интересное размышление, учитывая, что в Quantum Break изначально участвовало несколько главных героев — вместо того, чтобы узнавать о попытках Бет Уайлдер пережить конец времени в экспозиции, Remedy хотела позволить нам испытать это на собственном опыте.

Когда Remedy начала создавать прототип версии Alan Wake 2 после завершения работы над Quantum Break, идея о двух героях уже зародилась, но в итоге команда пошла в другом направлении, начав экспериментировать.

"В итоге мы привнесли в игру элементы геймплея, которые сделали ее еще более экшенной, а также менее линейной - своего рода идея метроидвании", - говорит Лейк. "В конечном счете, мы смотрели на нее и говорили: "Это не совсем похоже на Alan Wake". В итоге эти идеи дизайна получили продолжение, и так родилась Control".

Конечно, то, что Remedy в конечном итоге переключила свое внимание на создание новой игры, не означает, что она оставила идею когда-нибудь вернуться к Alan Wake 2.

Мы никогда не отказывались от идеи, что в Control будет элемент Alan Wake, что привело к идее сделать конкретный шаг вперед с идеей Remedy Connected Universe. Мы знали, что они находятся в одной вселенной, просто не хотели ничего говорить заранее - это был сюрприз, который нужно было обнаружить. Затем, когда это стало известно, мы начали обсуждать идеи, и для AWE DLC мы могли бы сделать полноценный кроссовер, чтобы создать продолжение Alan Wake 2.

Учитывая, что Alan Wake 2 не выходит из головы разработчиков Remedy уже более десяти лет, насколько насыщенной намеками на более широкую вселенную Remedy Connected Universe будет эта игра, когда она выйдет 17 октября? Как говорит Лейк: "В этом опыте нам предстоит открыть для себя много "мета". Больше, чем когда-либо прежде. Мы сходим с ума".