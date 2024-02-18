Remedy: Развитие франшиз Alan Wake и Control - ключевая часть будущего студии; Remedy довольна продажами Alan Wake 2

Недавно студия Remedy сообщила о том, что Alan Wake 2 стала самой быстропродаваемой игрой студии - игра уже разошлась 1,3 миллиона копий, а студия планирует и дальше поддерживать игру путем выпуска новых обновлений и дополнений.
Помимо этого студия заявила, что компания тесно связывает свое будущее с франшизами Alan Wake и Control - именно на них компания планирует делать ставку в будущем. Генеральный директор Remedy, Теро Виртала, заявил, что теперь у Remedy есть две сформировавшихся франшизы в лице Control и Alan Wake, которые входят во взаимосвязанную вселенную Remedy. Именно развитие и расширение данных франшиз станет ключевой частью будущего компании. Кроме того, Виртала сообщил о том, что студия осталась довольна продажами Alan Wake 2 - по его словам, игра уже окупила значительную часть затрат на разработку и маркетинг.
Alan Wake 2 вышла в прошлом году на PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра получила отличные оценки критиков и множество наград.
Мне как-то больше Квантум Брейк понравился
самый лучший вайб среди всех игр
ну игра честно сказать на любителя ,не всем по кайфу бегать и что-то там расследовать тот же резидент но в другом формате (не в обиду фанатам )
Они должны сделать поддержку AVX2. Просто обязаны. В противном случае теряют существенный процент игроков.
Тот процент упоротых, что сидит на этих древних ведрах, по определению не будут покупать эту игру, если у них денег даже на нормальное железо нет, да и какой смысл им вообще в нее играть на минималках в 30 кадров в 720p, я вообще не понимаю насколько надо не любить прежде всего себя, что бы не купить хотя бы какой нибудь i3 12100 или Ryzen 5 3600 с Авито за пол цены за копейки, за место древнего серверного убожества с Али в 50 ядер 100 потоков!
Вместо Алана опять будет негр?