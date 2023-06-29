Remedy: В Alan Wake 2 не будет расчлененки, но будут элементы боди-хоррора ©

Поскольку игра Alan Wake 2 полностью посвящена жанру ужасов на выживание, Remedy Entertainment обратилась за вдохновением к современным и артхаусным фильмам ужасов. Вместо кровавых сцен и скримеров команда разработчиков хочет больше сосредоточиться на атмосфере и нагнетании ужаса.

Поэтому неудивительно услышать, как глава отдела VFX Remedy Йоханнес Рихтер сказал журналу PLAY Magazine, что расчлененки не будет. "Мы не занимаемся расчлененкой... Alan Wake 2 не избегает элементов боди-хоррора, но он гораздо больше сосредоточен на леденящей душу атмосфере и психологических страхах". Он также сказал, что расчлененку "очень трудно" сделать на движке Northlight Engine.

Элемент боди-хоррора более интригующий. В предыдущей игре основное внимание уделялось темноте, которая подпитывала внутренний конфликт Уэйка и его финальную битву. Как боди-хоррор впишется в сюжет сиквела и переплетется с его персонажами, пока неизвестно. Как отмечает Рихтер, основное внимание уделяется психологическому ужасу.

Alan Wake 2 выходит 17 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Игра выйдет только в цифровом формате, что, по словам Remedy, позволит больше времени уделить полировке, а также снизить общую стоимость.