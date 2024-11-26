Remedy выпустила обновление 1.2.5 для Alan Wake 2 с улучшениями и исправлениями

Компания Remedy выпустила обновление 1.2.5 для Alan Wake 2 и поделилась полным списком изменений. Патч 1.2.5 улучшает управление гироскопом и взаимодействие с вводом с помощью джойстика. Обновление увеличивает максимально доступную чувствительность в меню настроек с 4X до 20X. Кроме того, теперь бороться с врагами-«метателями» стало менее утомительно. Эти враги перемещаются немного реже, и им требуется больше времени для телепортации после получения урона.

Обновление 1.2.5 также приносит ряд исправлений. Например, оно исправляет некоторые фотографии Элис, которые иногда были недоступны. Оно также исправляет некоторые маркеры карты, сохраняющиеся после взаимодействия, а также тайник шерифа, который нельзя было открыть в Initiation 5.

Патч также исправляет страницу рукописи Возвращение 1, которая была недоступна в Mind Place. Кроме того, он исправляет ключевой предмет в Возвращении 3, который можно было подобрать слишком рано и который мог привести к софт-локу. Также он исправляет некоторые цели, которые не прояснялись должным образом.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.