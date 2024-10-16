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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 430 оценок

Ретейлеры указали, что Alan Wake 2 выйдет на физических носителях уже 22 октября - вместе с дополнением "Lake House"

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня сразу у несколько австралийских и новозеландских ретейлеров появилась дата релиза физического издания и дополнения "Lake House" для Alan Wake 2.

Ретейлеры указали, что их релиз состоится уже очень скоро - 22 октября. Скорее всего по ошибке это было сделано раньше времени - показ дополнения состоится завтра на мероприятии Xbox Partner Preview, где, вероятно, Remedy и планирует объявить официальную дату релиза.

На Xbox Partner Preview разработчики Alan Wake 2 покажут геймплей дополнения Lake House

Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

8
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
stalker21692008

Отличные новости! Все Хейтеры идут мимо) игра кайф, атмосфера кайф! Ждём всем селом

3
jax baron

унылое дно

-3
антон фекалис jax baron

полностью одобряю этот коммент. унылое г

0
EvgeniiV

Супер, спасибо👍👍👍

0
UnRus

Чё там когда уже в Стим?

0
SERGEY-SP

пофигу на это г!

-7
антон фекалис

и даром этот калл не нужен. посмотрел у рапича, оч тяжело игра воспринимается. нужно пройти первую часть, а я играл ну такая нудятина просто терпеть не возможно. короче что бы понять сюжет нужно первую часть пройти а она нудна и плюс игра требовательная к железу. значит калл мамонта

-9
Mirrorphoenix

молодец

0
jax baron

не 1 часть на много веселее - это 2 дно

-3
andrewGaara

к сожалению, чтобы понять сюжет необходимо смотреть отдельно видео про сюжет. Типа как в соул-лайк играх. Самому там понять можно ну очень по верхушкам.

Но игра всё же далеко не кал. Атмосферна скучна и на любителя.

-1