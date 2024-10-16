Ретейлеры указали, что Alan Wake 2 выйдет на физических носителях уже 22 октября - вместе с дополнением "Lake House"

Как стало известно, сегодня сразу у несколько австралийских и новозеландских ретейлеров появилась дата релиза физического издания и дополнения "Lake House" для Alan Wake 2.
Ретейлеры указали, что их релиз состоится уже очень скоро - 22 октября. Скорее всего по ошибке это было сделано раньше времени - показ дополнения состоится завтра на мероприятии Xbox Partner Preview, где, вероятно, Remedy и планирует объявить официальную дату релиза.
Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Отличные новости! Все Хейтеры идут мимо) игра кайф, атмосфера кайф! Ждём всем селом
унылое дно
полностью одобряю этот коммент. унылое г
Супер, спасибо👍👍👍
Чё там когда уже в Стим?
пофигу на это г!
и даром этот калл не нужен. посмотрел у рапича, оч тяжело игра воспринимается. нужно пройти первую часть, а я играл ну такая нудятина просто терпеть не возможно. короче что бы понять сюжет нужно первую часть пройти а она нудна и плюс игра требовательная к железу. значит калл мамонта
молодец
не 1 часть на много веселее - это 2 дно
к сожалению, чтобы понять сюжет необходимо смотреть отдельно видео про сюжет. Типа как в соул-лайк играх. Самому там понять можно ну очень по верхушкам.
Но игра всё же далеко не кал. Атмосферна скучна и на любителя.