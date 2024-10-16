Ретейлеры указали, что Alan Wake 2 выйдет на физических носителях уже 22 октября - вместе с дополнением "Lake House"

Как стало известно, сегодня сразу у несколько австралийских и новозеландских ретейлеров появилась дата релиза физического издания и дополнения "Lake House" для Alan Wake 2.

Ретейлеры указали, что их релиз состоится уже очень скоро - 22 октября. Скорее всего по ошибке это было сделано раньше времени - показ дополнения состоится завтра на мероприятии Xbox Partner Preview, где, вероятно, Remedy и планирует объявить официальную дату релиза.

Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.