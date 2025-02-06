RTX Mega Geometry в Alan Wake 2 улучшает производительность даже на RTX 2000/3000 на 10-13 %

Одним из самых недооцененных анонсов Nvidia на выставке CES 2025 стала RTX Mega Geometry, переработка API трассировки лучей. RTX Mega Geometry по сути реорганизует структуру света для улучшения отражений с трассировкой лучей и огромного повышения производительности.

Первой игрой, получившей поддержку этой функции, стала Alan Wake 2. Протестированная Digital Foundry, новая версия игры, работающая на RTX 4060, освободила почти 300 МБ памяти. Производительность выросла на 60%, хотя это произошло только из-за не слишком впечатляющих 8 ГБ видеопамяти карты.

Более старые графические процессоры, такие как серии Turing и Ampere, показывают стабильный прирост. RTX 2080Ti получает 13% прироста в 1080p нативном разрешении. В режиме DLSS Качество счётчик кадров поднимается до верхних 30 к/с по сравнению с серединой 20 ранее.

RTX 3080 показывает 10%-ное улучшение в 1080p нативном разрешении, в то время как режим DLSS Качество помогает поддерживать FPS в середине 40 вместо падения до 30 в старой версии.

Хотя эти показатели могут показаться незначительными, на самом деле нет никаких компромиссов для RTX Mega Geometry, только улучшения производительности и качества. Сокращение VRAM впечатляет, и будущие игры значительно выиграют от добавления RTX Mega Geometry.