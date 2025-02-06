RTX Mega Geometry в Alan Wake 2 улучшает производительность даже на RTX 2000/3000 на 10-13 %

Одним из самых недооцененных анонсов Nvidia на выставке CES 2025 стала RTX Mega Geometry, переработка API трассировки лучей. RTX Mega Geometry по сути реорганизует структуру света для улучшения отражений с трассировкой лучей и огромного повышения производительности.
Первой игрой, получившей поддержку этой функции, стала Alan Wake 2. Протестированная Digital Foundry, новая версия игры, работающая на RTX 4060, освободила почти 300 МБ памяти. Производительность выросла на 60%, хотя это произошло только из-за не слишком впечатляющих 8 ГБ видеопамяти карты.
Более старые графические процессоры, такие как серии Turing и Ampere, показывают стабильный прирост. RTX 2080Ti получает 13% прироста в 1080p нативном разрешении. В режиме DLSS Качество счётчик кадров поднимается до верхних 30 к/с по сравнению с серединой 20 ранее.
RTX 3080 показывает 10%-ное улучшение в 1080p нативном разрешении, в то время как режим DLSS Качество помогает поддерживать FPS в середине 40 вместо падения до 30 в старой версии.
Хотя эти показатели могут показаться незначительными, на самом деле нет никаких компромиссов для RTX Mega Geometry, только улучшения производительности и качества. Сокращение VRAM впечатляет, и будущие игры значительно выиграют от добавления RTX Mega Geometry.
Столько годных плюшек в последнее время от довольно жадной компании. Фанаты АМД плачут кровавыми слезами.
Не понял. Т.е. освободили 3.75% видеопамяти, а производительность выросла на 60%? И, типа, 60% это мало, потому как карта всего с 8 гигами, а та бы выросло ещё больше? Зато у других прирост в районе 10% и это прямо нереально как круто?
производительность выросла поскольку так понимаю ячейки для трасировки стали более эффективые и рациональные благодаря этой техналогии. правда всетаки не совсем понимаю от куда взялась производительность если скажем какие то бвх блоки стали более разреженноми и большими но их количесво сократилось. при том что стоит ожидать что что более новые карты должны мочь общитывать все больше паралельных ртхсов.
Новые техно плюшки, так ещё и связанные с лучиками, это поистине прекрасно🤗 // New Show
Пытался в эту шляпу играть, интересно но настолько нудно что хватило на полтора часа.
это сон собаки сутулой финской, по имени сэм лэйк
Ага я задолбался сценарии менять,такая нудятина,плюнул стер.Да и графон обычный по нынешним временам.
а на 2060s наскоко повысилась?
вау
Очередная шляпа для пропихивания некому не нужных игорь? Ну ну...