Русская озвучка Alan Wake 2 от студии GamesVoice выйдет в апреле

Студия GamesVoice, известная своими переводами и озвучкой игр на русский язык, представила новый трейлер Alan Wake 2 с локализованными репликами. Кроме того, команда объявила, что перевод станет доступен для всех желающих уже в апреле этого года.

Разработчики отметили, что их многомесячная работа близится к завершению. Сейчас команда занимается финальными проверками, чтобы убедиться, что всё на своём месте.

Особенно важно, что все дополнения получат русский дубляж сразу на релизе, включая даже музыкальный номер из игры.

Чтобы скрасить ожидание, GamesVoice предлагает посмотреть новый трейлер или же перепройти Control с их обновлённой русской озвучкой.