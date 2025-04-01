Русская озвучка Alan Wake 2 от студии GamesVoice выйдет в апреле

Студия GamesVoice, известная своими переводами и озвучкой игр на русский язык, представила новый трейлер Alan Wake 2 с локализованными репликами. Кроме того, команда объявила, что перевод станет доступен для всех желающих уже в апреле этого года.
Разработчики отметили, что их многомесячная работа близится к завершению. Сейчас команда занимается финальными проверками, чтобы убедиться, что всё на своём месте.
Особенно важно, что все дополнения получат русский дубляж сразу на релизе, включая даже музыкальный номер из игры.
Чтобы скрасить ожидание, GamesVoice предлагает посмотреть новый трейлер или же перепройти Control с их обновлённой русской озвучкой.
В смысле в 2023 вышла, вроде только же
єто просто шутка
Качество приходится ждать, к сожалению. Уже все прошлые игры перепрошёл.
Качество выходит сразу с ориг голосами...
1 апреля выйдет 2026)))
Давайте быстрее...
Ага, 1 апреля )))
Ну хоть в апреле что то интересное будет, ластуха вторая и озвучка алана вейка.
Придётся пока в The Last of Us: Part 2 поиграть. Хотел сыграть в Alan Wake 2 пока будут шлифовать патчами The Last of Us: Part 2, но не срослось, не фартануло.
очень жду тлоу 2 думаю норм будет ,
а вот алан вейк 2 начало было выше всех похвал, особенно когда мужика привезли там в морг ,напоминало сериал секретные материалы, но чуток испортило когда стала происходить всякая дичь за самого алана .
Игра хуже чем control ?
У тебя не потянет, бомж
Это кардинально две разные игры. Это игра не плохая, но нудноватая, особенно компания за Алана. Первая часть была намного бодрей. Лично для меня Control более интереснее выглядит, чем AW2. Но музыка везде на высоте.
Спасибо понял.А там тема с телекинезом есть ?
И радила царица в ночь ,не то сына, не то дочь...И назвали Боярынь)
Хуже.Хотя обе фигня.
Жду с нетерпением.Так уж и быть пойду в контрол пока.)
Алан шлак 2
ваще надо перепройти и контрол и АВ2, но ближайшие 200 лет я буду проходить шэдоус, потому что я там залипаю в каждый куст))видимо залипать буду до выхода гта 6)))
Мне кажется эту шляпную бредовую игрулю никакая озвучка не спасёт
Ты слишком "подпивковный" для нормальных игор)