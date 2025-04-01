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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 651 оценка

Русская озвучка Alan Wake 2 от студии GamesVoice выйдет в апреле

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice, известная своими переводами и озвучкой игр на русский язык, представила новый трейлер Alan Wake 2 с локализованными репликами. Кроме того, команда объявила, что перевод станет доступен для всех желающих уже в апреле этого года.

Разработчики отметили, что их многомесячная работа близится к завершению. Сейчас команда занимается финальными проверками, чтобы убедиться, что всё на своём месте.

Особенно важно, что все дополнения получат русский дубляж сразу на релизе, включая даже музыкальный номер из игры.

Чтобы скрасить ожидание, GamesVoice предлагает посмотреть новый трейлер или же перепройти Control с их обновлённой русской озвучкой.

Control "Русификатор текста и звука Ultimate Edition" [v1.31] {GamesVoice}
17
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

В смысле в 2023 вышла, вроде только же

4
zjkjt

єто просто шутка

0
Кей Овальд

Качество приходится ждать, к сожалению. Уже все прошлые игры перепрошёл.

0
barabear

Качество выходит сразу с ориг голосами...

-6
Vad Pvn

1 апреля выйдет 2026)))

0
алексей8888

Давайте быстрее...

0
askazanov

Ага, 1 апреля )))

0
MuddyOrrinthal

Ну хоть в апреле что то интересное будет, ластуха вторая и озвучка алана вейка.

0
чиголбери

Придётся пока в The Last of Us: Part 2 поиграть. Хотел сыграть в Alan Wake 2 пока будут шлифовать патчами The Last of Us: Part 2, но не срослось, не фартануло.

0
юрий йцукен

очень жду тлоу 2 думаю норм будет ,
а вот алан вейк 2 начало было выше всех похвал, особенно когда мужика привезли там в морг ,напоминало сериал секретные материалы, но чуток испортило когда стала происходить всякая дичь за самого алана .

-1
VIGITAL1

Игра хуже чем control ?

-1
Боярынъ

У тебя не потянет, бомж

-6
Legend_of_the_Hero

Это кардинально две разные игры. Это игра не плохая, но нудноватая, особенно компания за Алана. Первая часть была намного бодрей. Лично для меня Control более интереснее выглядит, чем AW2. Но музыка везде на высоте.

3
VIGITAL1 Legend_of_the_Hero

Спасибо понял.А там тема с телекинезом есть ?

-1
VIGITAL1 Боярынъ

И радила царица в ночь ,не то сына, не то дочь...И назвали Боярынь)

0
AjarVryn

Хуже.Хотя обе фигня.

1
SteadyMorgathus

Жду с нетерпением.Так уж и быть пойду в контрол пока.)

-2
Fatcannabis

Алан шлак 2

-2
Floww

ваще надо перепройти и контрол и АВ2, но ближайшие 200 лет я буду проходить шэдоус, потому что я там залипаю в каждый куст))видимо залипать буду до выхода гта 6)))

-6
Палыч Роков

Мне кажется эту шляпную бредовую игрулю никакая озвучка не спасёт

-8
Listoman

Ты слишком "подпивковный" для нормальных игор)

1