Русская озвучка Alan Wake 2 выйдет уже 17 апреля - GamesVoice показала новый трейлер

Сегодня студия GamesVoice выпустила трейлер, который приурочен к скорому релизу русской озвучки Alan Wake 2.
По словам GamesVoice, на создание озвучки потребовалось больше года активной работы, а суммарно в её создании приняли участие целых 92 актера. Русскую озвучку помимо основной игры так же получат оба дополнения.
Релиз русской озвучки состоится уже 17 апреля текущего года.
Будто нейронка озвучивала, уж лучше в оригинале пройти
Обоснуй по пунктам
Безэмоциональное, хоть и выразительное чтение по бумажке. Когда в оригинале у Алана есть в голосе страх и в то же время удивление, облегчение, что он выжил, что делать дальше, он растерян. Тут же просто ведьмак 3 момент, брутальный закадровый голос зачитывает с суфлера. Дальше расписывать не охото, если ты этого не слышишь то тебе и указывать на это бесполезно
ведьмак 3 момент ахах ты гонишь гуся что ли тип. Первую часть также озвучили нормальная там озвучка и страх в его голосе есть, либо ты его не понимаешь либо не слышишь более того тебя никто не заставляет играть с переводом если тебе что то не нравится тем более если ты не донатил на озвучку какие вообще претензии? Пиши напрямую переводчикам
Вообще по барабану, а судить озвучку по трецлеру такое себе.
Сгинь от сюда
Да, но только кто будет играть. Реиграбельность продукта просто нулевая. Совершенно неохота вновь совмещать светящиеся шары в воздухе и раскладывать карточки по ниточкам. Два мега-ушлёпских геймдизайнерских элемента в этой игре.
вообще то там при Новой игре+ новый контент открывается и истинная концовка игры только после второго прохождения показана
Ждал озвучку. Что они наделали в Контрол чуть ли не произведение искусства.
Это интересно! // Владимир Николаевич
// Vengel Bryde
Отличные новости! Большое спасибо всем участникам и организаторам перевода!