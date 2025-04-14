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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 663 оценки

Русская озвучка Alan Wake 2 выйдет уже 17 апреля - GamesVoice показала новый трейлер

AceTheKing AceTheKing

Сегодня студия GamesVoice выпустила трейлер, который приурочен к скорому релизу русской озвучки Alan Wake 2.

По словам GamesVoice, на создание озвучки потребовалось больше года активной работы, а суммарно в её создании приняли участие целых 92 актера. Русскую озвучку помимо основной игры так же получат оба дополнения.

Релиз русской озвучки состоится уже 17 апреля текущего года.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
BORGER390

Будто нейронка озвучивала, уж лучше в оригинале пройти

16
Punisher1

Обоснуй по пунктам

6
BORGER390 Punisher1

Безэмоциональное, хоть и выразительное чтение по бумажке. Когда в оригинале у Алана есть в голосе страх и в то же время удивление, облегчение, что он выжил, что делать дальше, он растерян. Тут же просто ведьмак 3 момент, брутальный закадровый голос зачитывает с суфлера. Дальше расписывать не охото, если ты этого не слышишь то тебе и указывать на это бесполезно

3
Punisher1 BORGER390

ведьмак 3 момент ахах ты гонишь гуся что ли тип. Первую часть также озвучили нормальная там озвучка и страх в его голосе есть, либо ты его не понимаешь либо не слышишь более того тебя никто не заставляет играть с переводом если тебе что то не нравится тем более если ты не донатил на озвучку какие вообще претензии? Пиши напрямую переводчикам

1
Heavenly Injection

Вообще по барабану, а судить озвучку по трецлеру такое себе.

2
andrew716 BORGER390

Сгинь от сюда

Great-heartedElio

Да, но только кто будет играть. Реиграбельность продукта просто нулевая. Совершенно неохота вновь совмещать светящиеся шары в воздухе и раскладывать карточки по ниточкам. Два мега-ушлёпских геймдизайнерских элемента в этой игре.

12
SavelevTema

вообще то там при Новой игре+ новый контент открывается и истинная концовка игры только после второго прохождения показана

1
Slonvprotivogaze

Ждал озвучку. Что они наделали в Контрол чуть ли не произведение искусства.

3
Пользователь ВКонтакте

Это интересно! // Владимир Николаевич

2
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

2
WHisKY Del

Отличные новости! Большое спасибо всем участникам и организаторам перевода!

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