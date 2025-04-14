Русская озвучка Alan Wake 2 выйдет уже 17 апреля - GamesVoice показала новый трейлер

Сегодня студия GamesVoice выпустила трейлер, который приурочен к скорому релизу русской озвучки Alan Wake 2.

По словам GamesVoice, на создание озвучки потребовалось больше года активной работы, а суммарно в её создании приняли участие целых 92 актера. Русскую озвучку помимо основной игры так же получат оба дополнения.

Релиз русской озвучки состоится уже 17 апреля текущего года.