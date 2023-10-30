Самая дорогая и мощная видеокарта не справляется с 4К и высокими настройками в Alan Wake 2

Системные требования Alan Wake 2 для ПК стали поводом весьма острых споров в игровом сообществе. Новая игра от студии Remedy Entertainment визуально действительно впечатляет, но судя по сухим тестам производительности, оценить качество графики и играть с комфортом смогут далеко не все геймеры. Как оказалось, технологичность Alan Wake 2 даже обходит самую дорогую и мощную видеокарту от Nvidia. Возможностей RTX 4090 оказалось недостаточно для того, чтобы получить 60 FPS для игры в 4К и на высоких настройках.
Видеокарта RTX 4090 физически не способна выдержать высокое разрешение и максимальные настройки графики в Alan Wake 2. На это обратили внимание журналисты из издания DSOGaming. Они провели тестирование новинки на различных графических чипах и удивились показателям флагманских GPU. Как оказалось, современные видеокарты уровня RTX 4090 и её ближайшего аналога от конкурента — RX 7900XTX не могут выдержать нагрузки игры.
Даже с такими мощными видеокартами, при игре в разрешении 4К игрокам стоит забыть о трассировке лучей и о стабильных FPS. Чтобы получить 60 кадров в секунду при таком разрешении, на RTX 4090 были выставлены средние и низкие параметры графики в Alan Wake 2.
Журналисты отметили, что проводили замеры производительности без использования DLSS и других технологий масштабирования разрешения. По их мнению, ключевое развитие в индустрии ПК-гейминга заключается в развитии DLSS и им подобных технологий, поскольку именно они обеспечивают производительность, а не объем видеопамяти или скорость работы шины на видеокарте.
Какие же убогие го вноеды пишут комментарии ниже)боже мой....им насрали на лицо а они уже радуються что на 4090 оказываеться можно теперь играть не в 4 к разрешении а в 2 к разрешении и гордяться этим и хвалят эту игру помойку сговор корпораций))))через полгода сделают очередной такой же шедевр из ануса и их 4090 будет тянут ее только в фуллхд и эти же самые люди каловики будут радоваться что им дали такую халяву на их 4090 и облизывать очко разработчиков и хуанга)))ахххахах стадо скотов ..просто овцы
Золотые слова.
Чел... Кто мешает снизить графон на лоу + что плохого играть в фуллхд?
А вообще странно, что тебе до сих пор ещё никто не разъяснил, что ты бомж и нытик😄
Тоже мне игра года и всё такое..Было бы ради чего мудохаца..Я на днях вспомнил игру Titanfall 2 и прошел её на одном дыхании.Классная дружба между роботом и человеком много запоминающихся моментов концовка трогательная.Очень прияьятная графика великолепный геймплей атмосфера и звук вся игра на столько динамична и захватывающая что времени на скуку было просто ноль.А оптимизация в ней моё почтение 2600к+1060 6g на ультрах под 90fps.Эх были времена делали игры для людей а не высеры всякие..Очень жду третью часть !
не знал что во второй части есть сюжетка, пошел качать
ждёшь 10 фпс?
Начальник мы не оптимизировали игру!!!
А если люди перестанут покупать???
Это же предательство и подрыв репутации. Это это это....
Ну, значит 2к ещё долго будет актуальным.
фсигда,
Играю на 6700хт, в 2к, на ультрах, полет нормальный, убрал размытие в движении только
У меня ртх 3060 на средних шла 78 фпс
(игра года) же, не?
Игра века в коридорных локациях 70 ФПС на 4090 с апсклейлом, притом киберпанк выдает 100+ в открытом мире и графика там лучше
В этом году вышло много игр и соответственно немало представителей с плохой оптимизацией. Все же Алан пашет лучше и стабильнее, чем тот же сити скайлайн 2
ну я в стратегии не играю, не мой жанр, знаю что оптимизацию все срали в ремнанте втором, но у меня на фул ультрах 120 + фпс с длсс 3 а тут и близко нету такого фпса
Пффф, сравнили игру далёкого 2020 года с современной игрой.
Только 5090...
да сравнил потому что в киберпанке графика получше и мир большой а не коридорный
Зач играть в 4k?
Потому, что только в этом разрешении картинка этой игры выглядит без мыла. Если выставить разрешение ниже, то картинка сильно мылит и особенно на 1080p
Если отключить трассировку, размытие в движении, моушен блюр, дисторсию линзы и виньетирование то мыла будет гораздо меньше, вообще почти не будет
Может и так, только в настройках графики игры таких опций - нет
Через конфиги править надо.
какой смысл этих замеров если все включают DLSS и играют нормально, зачем ходить на одной ноге когда есть вторая?
не ссыте пацаны - это временно, пару патчей, игру допилят и фпс будет +20-30%, это блохерасты местные любят панику наводить на форумах и ютубах для просмотров. Не бывает щас на релизах оптимизона, пора уже привыкнуть.
Всё равно сидящие на вёдрах будут ныть, так всегда было и так всегда будет!
на 4К не знаю, а 2К тащить только в путь, выкрутил всё на 100%
через полгода только в путь на очередном шедевре будешь играть в фуллхд)))радуйся
С длсс ультрапроизводителтность...
Всё там на 4090 хорошо работает на максах! враньё полное! вон у га моей без лагов, тоько иногда субтитры и липсинг не совпадают капец!
Без длсс они все верно написали, там фпса нету
адекватно это очень грубо сказано) фпс и картинка вообще не соотвествует, я ничего прям вау крутого не увидел, особенно когда посмотрел на листву на земле которая вообще 2D
А длсс и генерацию Хуанг просто так придумал да? С ними 80-120 фпс в зависимости от локации
Придумали инженеры, Хуанг лишь дал добро на развитие технологии!