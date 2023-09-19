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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 543 оценки

Сегодня Alan Wake 2 получит новый геймплейный ролик с участием Алана Уэйка и Алекса Кейси, которого играет Сэм Лейк

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monk70
Новости

По мере приближения даты выхода Alan Wake 2 становится известно больше деталей и публикуются новые ролики. Сегодня,19 сентября, портал IGN разработчики из Remedy Entertainmet представят новый игровой процесс хоррора Alan Wake 2 с участием главного героя, писателя Алана Уэйка.

Видеоролик будет опубликован в 19:00 по московскому времени. Как предполагается, авторы нам покажут, как Алан Уэйк встречает агента ФБР Алекса Кейси, которого играет сценарист студии Сэм Лейк.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

СЖВшники, помню, орали, что тот ролик, где Сага ещё была белой, был не каноном, а на тебе. Теперь канон, хоть и через другого персонажа. Теперь я очень жду как Лейк объяснит почернение героини. Если будет хорошо, то почему бы и нет. А если не будет... тогда это был очередной акт ущемления иных рас в пользу модной ныне расы.

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makemecringe

Барнаулец, спок

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