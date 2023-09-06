Сегодня состоится премьера нового геймплея Alan Wake 2

Сегодня в 19 часов IGN покажет новый геймплейный ролик Alan Wake 2, включающий одиннадцать минут никогда ранее не демонстрировавшихся внутриигровых сцен долгожданного хоррора на выживание, разработанного компанией Remedy Entertainment.
В частности, кадры будут взяты из ранней миссии кампании и позволят нам встать во главе агента Саги Андерсон, второго играбельного персонажа Alan Wake 2, который попытается помочь Алану выбраться из мрачной тюрьмы.
Анонс Alan Wake 2 с трейлером на церемонии The Game Awards 2021 вызвал ажиотаж среди поклонников серии, которые ждали этого продолжения буквально более десяти лет.
Формула игры уже не соответствует оригинальному Alan Wake и больше тяготеет к современным хоррорам, по типу ремейков Resident Evil, но это новшество никому не показалось плохим, наоборот: нынешний подход обещает более содержательный опыт, как в плане геймплея, так и в плане повествования.
Половина конечно будет за эту чёрную бабу которую туда ради повестки впихнули. Норм Alan Wake не про Алана Уейка. Эра всратых неинтересных персонажей ради наличия.
второй персонаж введен для погоужения ньюфагов во Вселенную Алана, чтобы они не заморачивались и сразу погружались без знания первоисточника
Как она поможет погружению? Бред какой то пишешь, просто оправдание без смысла.
Что бы они не заморачиваясь просто играли за бабу, так что ли?
Она будет расследовать дело Алана и тем самым рассказывая игроку что происходило в первой игре. Ремеди об этом еще во время анонса объяснили, что новичкам не обязательно знать сюжет первой игры, для этого они ввели Сагу, чтобы вместе с ней разобраться, что происходит в этой Вселенной и кто такой Алан Уэйк
Когда состоится тогда и пишите.
Ждём!!!