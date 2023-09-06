на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 532 оценки

Сегодня состоится премьера нового геймплея Alan Wake 2

©
butcher69
Новости

Сегодня в 19 часов IGN покажет новый геймплейный ролик Alan Wake 2, включающий одиннадцать минут никогда ранее не демонстрировавшихся внутриигровых сцен долгожданного хоррора на выживание, разработанного компанией Remedy Entertainment.

В частности, кадры будут взяты из ранней миссии кампании и позволят нам встать во главе агента Саги Андерсон, второго играбельного персонажа Alan Wake 2, который попытается помочь Алану выбраться из мрачной тюрьмы.

Анонс Alan Wake 2 с трейлером на церемонии The Game Awards 2021 вызвал ажиотаж среди поклонников серии, которые ждали этого продолжения буквально более десяти лет.

Формула игры уже не соответствует оригинальному Alan Wake и больше тяготеет к современным хоррорам, по типу ремейков Resident Evil, но это новшество никому не показалось плохим, наоборот: нынешний подход обещает более содержательный опыт, как в плане геймплея, так и в плане повествования.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-Zion-

Половина конечно будет за эту чёрную бабу которую туда ради повестки впихнули. Норм Alan Wake не про Алана Уейка. Эра всратых неинтересных персонажей ради наличия.

1
Zodyak

второй персонаж введен для погоужения ньюфагов во Вселенную Алана, чтобы они не заморачивались и сразу погружались без знания первоисточника

2
-Zion- Zodyak

Как она поможет погружению? Бред какой то пишешь, просто оправдание без смысла.

Что бы они не заморачиваясь просто играли за бабу, так что ли?

0
Zodyak -Zion-

Она будет расследовать дело Алана и тем самым рассказывая игроку что происходило в первой игре. Ремеди об этом еще во время анонса объяснили, что новичкам не обязательно знать сюжет первой игры, для этого они ввели Сагу, чтобы вместе с ней разобраться, что происходит в этой Вселенной и кто такой Алан Уэйк

-1
Кей Овальд

Когда состоится тогда и пишите.

0
askazanov

Ждём!!!

-3