"Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2"

Как это ни невероятно после стольких лет ожидания, но Alan Wake 2 в продаже уже целую неделю, а первые впечатления от нее у игроков просто замечательные. Причина в том, что Remedy удалось добиться идеального сочетания геймплея в жанре survival horror с замысловатым, сложным, запутанным и проработанным до мельчайших деталей повествованием.
И вот Сэм Лейк рассказал о том, как проходил процесс подготовки сценария Alan Wake 2. В сообщении в Twitter он ответил Клэю Мерфи (Clay Murphy), соавтору игры, о той колоссальной работе, которую они проделывали на протяжении многих лет. Мерфи начал с того, что напомнил о своем появлении в титрах игры, которое он назвал "самым гордым моментом" в своей карьере.
Это самый гордый момент в моей карьере. Мы с Сэмом Лейком месяцами сидели в одной комнате и писали сценарии глав, обычно пытаясь найти реплики, которые бы рассмешили друг друга, или выясняя, кому удастся продвинуть странную концепцию дальше всех. Мы знали, что у нас есть что-то особенное, но успех оказался намного выше моих ожиданий. Для меня работа над таким уникальным проектом с таким вдохновляющим и готовым к сотрудничеству человеком, как Сэм, стала воплощением мечты. Так что мои искренние слова благодарности Сэму и всем вам за игру.
Разумеется, Сэм Лейк поддержал эстафету Мерфи и не просто публично ответил, но также поблагодарил его.
Процесс написания сценария для ALAN WAKE 2 был нашим настоящим сотрудничеством. Я очень рад и горжусь результатом. И, несмотря на то, что это ужасающая история, во время работы было много смеха. Огромное спасибо моему партнеру по преступлению, Клэю.
Напомним, что Alan Wake 2 доступна сейчас на ПК и консолях текущего поколения исключительно в цифровом формате и уже успела зарекомендовать себя как одна из лучших игр этого невероятного 2023 года. А некоторые и вовсе считают, что игра заслуживает того, чтобы стать GOTY. Однако конкуренция будет очень жесткой, и Alan Wake 2 вполне может претендовать на это звание.
эта игра мне зашла гораздо больше контрола, хоть у них и много общего, а уровень где надо под роцк бежать по сцене вообще огонь)
Под кофе со специальным составом или грибами. Вышло очень недурно, можно сказать, хорошо:)
Игру называют душной, но я вот чёто хз, мне очень зашло, как и предыдущие их игры, как по мне так всякие соулсы типа Лордс оф фолен или Лайм оф П, вот где духота. Вообще для меня показателем качества является моя вовлечённость, т.е. если первый раз запустил игру и лишь спустя 5-6 часов отдуплился, то игра годная, собственно с Аланом так и вышло.
Так игра и есть душная. Мне она очень понравилась , первая игра за много лет, которую я проходил часами , не отрываясь от экрана. Но даже мне в определенные моменты становилось скучно бегать из точки в точку и смотреть, что там открылось, куда можно пройти и так далее. Решения по типу - сначала создай связь в голове Саги, а потом предмет появится - крайне душная механика(привет печатная плата) или приди везде за Алана и перепиши сцену, чтобы идти дальше, при этом угадав угол, где надо встать(привет театру и полицейской машине).
Под герычем и не такое можно написать_))))))
"А некоторые и вовсе считают, что игра заслуживает того, чтобы стать GOTY"
Есть Резик 4, дед Спейс и балдур гейт 3. Сомневаюсь, что она возьмёт награду. Лучше хотя бы за хоррор года, хотя такая же жесткая конкуренция
Лучшая сюжетная игра уж точно, если такая награда есть. Потому что именно сюжет и лор классный
Работали на чем угодно, только не над оптимизацией
играю на rtx2070 super и все норм, если не было оптимизации то все тормозило, а так все отлично и графика тоже
прикол еще в том , что графен на низких смотрится отлично
я играю средне высокие и рткс 30фпс лок по герцовке монитора через нвидиаинспектор и рива тюнер
а так можно без ртикс играть примерно от60 до 70фпс все зависит от локации
Так там в отеле была одна из сцен, где наглядно показали, как они писали сценарий.
"Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2"
Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием:
" У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита".
лэйк походу с тяжелых не сходит. это такой полет мысли, покруче, чем у молодого кинга.
Судя по тому как он выглядит в свои 53 года ( а выглядит он потрясающе ) , то скорее он ведёт здоровый образ жизни , а не что то употребляет .
Когда столько кофе выпьешь за час экранного времени и не такие глюки схватишь))
для хейтеров: