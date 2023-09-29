Сэм Лейк напомнил что произошло с Аланом Уэйком до сих пор

Прошло 13 лет с тех пор, как оригинальная Alan Wake была выпущена эксклюзивно для Xbox 360. Это довольно большой срок, и если вы с тех пор не играли (или вообще не играли в Alan Wake), возможно, вам понадобится краткое изложение истории, которое поможет вам подготовиться к Alan Wake 2. В новом видео от IGN First сценарист игры Сэм Лейк рассказал историю Алана Уэйка.
В сегодняшнем видео Сэм расскажет о событиях Alan Wake и двух эпизодах DLC: автономном расширении Alan Wake's American Nightmare и AWE, кроссовер-расширении Alan Wake для Control. Охватив эти игры, вы будете более чем в курсе событий Брайт-Фолс и инцидента с озером Колдрон.
Алан Уэйк — писатель криминальной фантастики, который вместе со своей женой отправляется в отпуск в небольшой городок Брайт-Фолс, штат Вашингтон, в надежде, что время отсутствия вылечит его от писательского кризиса. Однако этот идиллический отдых в хижине вскоре портится, поскольку Алану снятся кошмары о призрачных фигурах, которые пытаются его убить. Вскоре кошмары становятся реальностью: в одночасье пропадает жена Алана. Мало того, персонажи из снов Алана начинают преследовать его в лесу. Пытаясь понять, что происходит, Алан продолжает находить страницы нового, запутанного романа, о написании которого он не помнит... и кажется, что он точно знает, что с ним происходит.
Дела идут все хуже и хуже, поскольку весь город, от жителей до грузовиков, одержим темными силами, намеревающимися убить Алана. И, как ни странно, в город прибывает агент ФБР с единственной миссией — арестовать Алана любыми необходимыми способами. Итак, история разворачивается, когда Алан пытается сбежать от одержимых горожан, так и агента ФБР, одновременно пытаясь освободиться от этого темного кошмара и найти свою жену.