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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 539 оценок

Сэм Лейк назвал источники вдохновения при создании Alan Wake 2

dear mum
Новости

Сценарист Сэм Лейк рассказал в интервью IGN об источниках вдохновения во время работы над Alan Wake 2. Remedy Entertainment использовала фильмы, сериалы и другие игры.

По словам Лейка, разработчики не хотели, чтобы мир игры казался современным. «Он должен ощущаться как место, затерянное во времени», — добавил сценарист.

Гейм-директор Alan Wake 2 Кайл Роули назвал важными источниками вдохновения работы Дэвида Линча и братьев Коэнов. Однако основным примером для студии был триллер Дэвида Финчера «Семь». Роули отметил, что диалоги главных героев игры, Алекса Кейси и Саги Андерсон, напоминают ему персонажей Моргана Фримена и Брэда Питта.

Во время создания концепции агента ФБР и его напарника, приехавших для расследования убийств, авторы опирались на первый сезон «Настоящего детектива». Динамика взаимоотношений между детективами в Alan Wake 2 будет напоминать игрокам Раста Коула и Мартина Харта.

«На самом деле мы не собирались создавать что-то вроде боди-хоррора или зомби-хоррора. Во многом мы опирались на тот жанр, что установили в первой игре, а именно на слегка сверхъестественный психологический хоррор. Поэтому наибольшее внимание мы уделяли атмосфере, чувству страха, которое исходит не только от мира, в котором вы находитесь, и от того, что мы сделали на уровне саунд-дизайна, но также и от повествования», — Кайл Роули.

Лейк считает «Семь» хорошим примером слияния детектива и ужасов. По его мнению, истории о серийных убийцах зачастую очень близки к фильмам ужасов, но в то же время являются детективными историями. Сценарист считает, что жанр хоррор наиболее близок к детективной фантастике.

«Обычно предпосылка такова: происходит что-то странное, что очень близко к преступлению. И, с одной стороны, мы боимся узнать, что, но с другой — нас подталкивают к этому», — Сэм Лейк.

Еще одним источником вдохновения стал «Таксист». Нью-Йорк из картины Мартина Скорсезе повлиял на создание города Брайт Фоллс, где реальность сливается с кошмаром. В свою очередь, сновиденческая природа Темного места была позаимствована из фильмов «Начало» и «Помни» Кристофера Нолана.

«Мы хотели, чтобы он казался более грязным и унылым, где идет сильный дождь. Мы используем погоду не только как визуальную вещь, но и как атрибут, влияющий на настроение игры», — Кайл Роули.

Из игр Remedy вдохновилась сериями Resident Evil и Silent Hill, а также инди-проектами Inscryption и Pony Island Дэниела Маллинза.

«Меня действительно вдохновил Дэниел Маллинз и некоторые вещи, которые он сделал с Inscryption и Pony Island. Я думаю, что, не раскрывая слишком многого, [в Alan Wake 2] есть поздняя сцена со столом, в которой имеются моменты из этих игр. Я чувствую, что в ней ощущается влияние Маллинза», — Сэм Лейк.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Deveron

Может хоть не будет так нудно как в первой части

9
Abarmot90

Дуня будет?

1
KANSERVATOR

Что за Гигачад на главной?

1
ПетроНепетро
«Меня действительно вдохновил Дэниел Маллинз и некоторые вещи, которые он сделал с Inscryption и Pony Island. Я думаю, что, не раскрывая слишком многого, [в Alan Wake 2] есть поздняя сцена со столом, в которой имеются моменты из этих игр. Я чувствую, что в ней ощущается влияние Маллинза», — Сэм Лейк...

Надеюсь когда интервью с IGN было кончено, он снял палец с курка..

0
Oscilograf

а какой смысл класть палец на курок? На что это влияет?

1
Betra Oscilograf

Зум? Чел просто попытался шутить в Макса. Не очень удалось.

1
kolinmah

То есть по сути ничего своего он не придумал, а потырил идеи отовсюду.

0
ZackSnyder

перепройдя все игры ремеди я понял, что лэйк не тянет как сценарист. начинает за здравие, завязки интересные, потом сливает все в такую лютую наркоманию, что начинаешь сожалеть о прохождении.

0