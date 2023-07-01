Сэм Лейк объяснил, почему так долго не было анонса Alan Wake 2 ©

В интервью VG247 глава Remedy Сэм Лейк рассказал, почему так много времени ушло на то, чтобы представить Alan Wake 2.

По словам Лейка, вскоре после релиза первой игры на Xbox 360 в 2010 году в Remedy уже были идеи для сиквела, однако время было "не благоприятным", а их идея переросла в дополнение American Nightmare. Через несколько лет у студии зародилась перспектива работы над Alan Wake 2 для Xbox, однако от нее отказались, и вместо нее была разработана Quantum Break.:

Alan Wake всегда ощущается как особый проект. У нас были планы сделать больше. У нас была концепция сразу после первой игры, но время было явно неподходящим. В итоге мы взяли некоторые из этих идей (в гораздо меньшем масштабе) и использовали их в American Nightmare.



Должен сказать, что я рад, что ни одна из тех первоначальных концепций, которые у нас были для Alan Wake 2, в итоге не превратилась в полноценную игру, поскольку в данной версии я могу с уверенностью сказать, что мы нашли много новых способов рассказать историю. Я рад, что мне пришлось ждать более десяти лет, чтобы приступить к работе.

Релиз Alan Wake 2 запланирован на 17 октября в версиях для PS5, Xbox Series X|S и PC.