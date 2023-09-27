Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 подготовит почву для Control 2

Со вторым расширением дляControl, AWE, Remedy Entertainment не только конкретным образом связала Control и Alan Wake вместе, но и непосредственно создала саму Alan Wake 2. Обе франшизы, конечно же, являются частью общей вселенной, известной как Remedy Connected Universe, и Alan Wake 2 собирается продолжать расширять эту взаимосвязанную вселенную — до такой степени, что фактически она создаст историю Control 2.
Выступая в недавнем интервью Wccftech, когда его спросили об этом, сценарист и креативный директор Сэм Лейк подтвердил, что, как Remedy сделали с Control и её DLC, Alan Wake 2 продолжит закладывать основы будущего вселенной Remedy Connected, включая Control 2, разработка которой была официально подтверждена в ноябре прошлого года (и в настоящее время находится на стадии проверки концепции).
«Мы сделали это очень четко с Control, особенно с AWE DLC, настраивая все», — сказал Лейк, когда его спросили, проложит ли Alan Wake 2 путь для Control 2. «Мы публично объявили, что работаем над Control 2 и как вы видели, FBC (Федеральное бюро контроля) действительно играет ключевую роль в истории Alan Wake 2. В настоящее время мы не говорим ничего определенного, но мы создаем вещи, которые сыграют роль в будущем Remedy Connected Universe».
Конечно, Remedy также ранее подтвердила, что Alan Wake 2 получит два платных расширения после запуска, поэтому, если разработчик решит пойти по тому же пути, что и Control, мы можем увидеть, что одно из этих расширений будет гораздо больше сосредоточено на будущих играх Remedy, чем на самой базовой игре.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Классная компания разработчик, с очень качественными, необычайными и очень проработанными продуктами!!