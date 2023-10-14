Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум расширениям

Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум уже представленным расширениям: Сэм Лейк объявил об этом во время выступления на EGX в Лондоне, добавив, что рассматриваемое содержимое будет «весьма значительным».
Платные расширения обсуждались в мае прошлого года, когда Remedy Entertainment представила различные издания Alan Wake 2: это два пакета под названием Night Springs и The Lake House.
Однако подробности, касающиеся бесплатно загружаемого контента, или, по крайней мере, его актуальность, не опубликованы: как уже упоминалось, Сэм Лейк определил их как нечто важное, но для получения дополнительной информации нам придется подождать.
Действие игры Alan Wake 2 происходит через тринадцать лет после событий первой части. В ней появится второй игровой герой, Сага Андерсон, а также появится возможность переключения между ней и Аланом Уэйком в любой момент кампании, сталкиваясь с различными ситуациями.
Фактически, если Сага перемещается в реальном мире, проводя расследования, целью которых также является поиск проклятого писателя, Алан должен найти выход из темного места, в котором он был заточен и которое, по всей видимости, населено существами, которые совсем не похожи на других. дружелюбно.
Фактически, если Сага перемещается в реальном мире, проводя расследования, которые также направлены на поиск проклятого писателя, Алан должен найти выход из темного места, в котором он был заточен и которое, по всей видимости, населено не совсем дружелюбными существами.