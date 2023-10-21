Сэм Лейк рассказал, какой персонаж не вернется в Alan Wake 2

В Alan Wake 2 представлен, пожалуй, самый большой состав персонажей из всех игр Remedy, и, несмотря на возвращение нескольких прошлых героев, есть один, который, к сожалению, не попал в список. Обратите внимание: это можно считать спойлером, особенно для тех, кто высказывает теории о том, как этот персонаж может вернуться в сиквеле.
Те, кто помнит подготовку к выпуску оригинальной Alan Wake в 2010 году, могут вспомнить мини-сериал с живыми актерами, выпущенный до запуска игры, под названием «Bright Falls». Это была история о писателе по имени Джейк Фишер, которого сыграл Кристофер Форсайт. Не будем вдаваться в подробности, но события мини-сериала были похожи на игровые. К концу судьба Джейка так и не раскрыта полностью, оставляя фанатов в гаданиях все эти годы.
Итак, очевидно, что сиквел вот-вот выйдет, и некоторые фанаты снова вспоминают этого персонажа, предполагая, что он появится в сиквеле. К сожалению, Сэм Лейк подтвердил во время своего выступления в EGX Theater, что Джейк Фишер не вернется в сиквеле.
«На данный момент нет, — ответил Сэм Лэйк, когда его спросили, есть ли какие-нибудь планы на Джейка Фишера. — И даже если это может быть разочарованием, в этой игре у нас более обширная галерея персонажей, чем в любой предыдущей игре».
Сэм объясняет, что все рассуждения сводились к бюджету, а создание персонажей с высоким уровнем точности в наши дни становится все дороже и дороже. Так что где-то нужно было сделать выбор, хотя это не подтверждает, что появление Джейка в сиквеле когда-либо планировалось. Сэм сказал: «Никогда не говори никогда», оставив дверь открытой для возможного возвращения этого персонажа.
Персонаж под кодовым именем "Оптимизация"
Сэм Лейк, сказал даному персонажу: "Досвидос!".
- Сэм объясняет, что все рассуждения сводились к бюджету
с такими требованиями и эксклюзивностью эпика?:D
Пусть Барри вернут