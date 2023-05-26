Сэм Лейк рассказал о втором играбельном персонаже Alan Wake 2 ©

Представленный вместе с геймплейным трейлером Alan Wake 2 на выставке PlayStation Showcase, Сага олицетворяет потребность финской студии в действительно амбициозном проекте, особенно в плане повествования.

"Наличие различных точек зрения в сюжете и изменение тональности показалось нам лучшим решением", - объяснил Сэм Лейк. Так родился персонаж Саги Андерсон". Хотя игра называется Alan Wake 2, она такой же протагонист, как и он: оба представляют собой сердцевину переживаний".

"Сюжет был готов, но не весь сценарий, когда мы приступили к съемкам, но, опять же, именно так мы и работаем, в неком совместном процессе", - продолжил геймдиректор. "Вместе с режиссером-постановщиком Ханной Прайс и актрисой Мелани Либурд: мы садимся вместе и определяем персонажа, начинаем снимать и постепенно открываем для себя что-то новое, а затем пишем дальнейшие части сюжета".

"Мы очень, очень хотели Мел", - сказал Прайс. "Мы чувствовали, что она может так много дать Саге, поэтому, когда она пришла, мы все были в восторге. Это одна из лучших черт работы с Remedy: да, истории сами по себе эпичны и великолепны, но здесь есть место для каждого, кто может внести свой вклад, чтобы исследовать персонажей и убедиться, что они развиты с максимальной пользой для сюжета".

Специальный агент ФБР Сага Андерсон прибывает в Брайт Фоллс для расследования смерти коллеги и обнаруживает, что убийство произошло при странных обстоятельствах, на манер какого-то жертвенного обряда.