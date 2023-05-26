Сэм Лейк рассказал о втором играбельном персонаже Alan Wake 2..

Представленный вместе с геймплейным трейлером Alan Wake 2 на выставке PlayStation Showcase, Сага олицетворяет потребность финской студии в действительно амбициозном проекте, особенно в плане повествования.
"Наличие различных точек зрения в сюжете и изменение тональности показалось нам лучшим решением", - объяснил Сэм Лейк. Так родился персонаж Саги Андерсон". Хотя игра называется Alan Wake 2, она такой же протагонист, как и он: оба представляют собой сердцевину переживаний".
"Сюжет был готов, но не весь сценарий, когда мы приступили к съемкам, но, опять же, именно так мы и работаем, в неком совместном процессе", - продолжил геймдиректор. "Вместе с режиссером-постановщиком Ханной Прайс и актрисой Мелани Либурд: мы садимся вместе и определяем персонажа, начинаем снимать и постепенно открываем для себя что-то новое, а затем пишем дальнейшие части сюжета".
"Мы очень, очень хотели Мел", - сказал Прайс. "Мы чувствовали, что она может так много дать Саге, поэтому, когда она пришла, мы все были в восторге. Это одна из лучших черт работы с Remedy: да, истории сами по себе эпичны и великолепны, но здесь есть место для каждого, кто может внести свой вклад, чтобы исследовать персонажей и убедиться, что они развиты с максимальной пользой для сюжета".
Специальный агент ФБР Сага Андерсон прибывает в Брайт Фоллс для расследования смерти коллеги и обнаруживает, что убийство произошло при странных обстоятельствах, на манер какого-то жертвенного обряда.
Добавили ради квоты на женщин, не более. Приходится натужно объяснять теперь зачем они это сделали. Ни кто этого не просил. Достали уже ей богу.
Второй играбельный персонаж это уже серьёзна! Буду следить за развитием событий.